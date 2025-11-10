FAA-Zulassung für die Cessna Citation Ascend

Der Business Jet verfügt über ein modernisiertes Cockpit, verbesserte Leistung und eine Kabine mit flachem Boden. Zwei Jets absolvierten im Rahmen der Testkampagne mehr als 1000 Flugstunden und zahlreiche Tests. Jetzt hat die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) alle für die Musterzulassung erforderlichen Stempel und Unterschriften erteilt. Darüber informiert der Hersteller aus Wichita, Kansas, in einer Pressemitteilung. Die Ascend gehört zur 560XL-Serie, die laut Hersteller seit dem Jahr 1998 mehr als 1000-mal ausgeliefert wurde. Die Citation Ascend wurde 2023 auf der European Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE) in Genf vorgestellt. Mit der noch für das Jahr 2025 geplanten Indienststellung hält Textron Aviation seinen selbst gesetzten Zeitplan ein.

Das Avionikpaket G5000 beinhaltet unter anderem Garmins aktuelle Autothrottle-Technologie, drei 14-Zoll-Displays, Synthetic Vision sowie Wettererkennung. Beim Antrieb hat sich Textron Aviation für zwei PW545D von Pratt & Whitney Canada entschieden. Die Ascend erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 441 KTAS, schafft 1940 Nautische Meilen ohne Tankstopp und hat mit vollen Tanks eine Nutzlast von 408 Kilogramm. Für unabhängige Energieversorgung am Boden ist zudem eine Auxiliary Power Unit (APU) RE100 [XL] von Honeywell an Bord.

In der Ascend-Kabine genießen Passagiere viele der Annehmlichkeiten, die auch im hauseigenen Bestseller Cessna Citation Latitude und dem Flaggschiff Longitude zu finden sind. Der Hersteller nennt unter anderem den flachen Kabinenboden für mehr Beinfreiheit und Flexibilität. Der Business Jet kann für bis zu zwölf Passagiere konfiguriert werden. Erwähnt werden zudem die um 15 Prozent vergrößerten Fenster für mehr Tageslicht im Innenraum und der niedrige Geräuschpegel im Flug. An Strom für mobile Geräte mangelt es nicht: Besatzungsmitglieder und Passagiere haben Zugang zu 19 USB-Ladeanschlüsse, drei Universalsteckdosen und der kabellosen Telefonaufladefunktion. Damit Kunden in Verbindung mit der Außenwelt bleiben, verfügt die Ascend über einen Online-Zugang über den Dienstleister GoGo.