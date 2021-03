Dassault Aviation Die Falcon 6X hebt zum ersten Mal ab

Dassaults neuer Langstreckenjet Falcon 6X ist am heutigen Mittwoch planmäßig zum Erstflug gestartet. Zwei weitere Prototypen sollen im Rahmen der Testkampagne in den kommenden Monaten abheben.

Mit Bruno Ferry und Fabrice "Tom" Valette im Cockpit hob die Falcon 6X mit der Seriennummer 01 um 14:45 Uhr am Dassault-Standort in Mérignac bei Bordeaux zum Erstflug ab. Dabei testeten die Piloten die Steuereigenschaften des neuen Business Jets, erprobten das Ansprechverhalten der Triebwerke von Pratt & Whiteny Canada und checkten die wichtigsten Systeme an Bord. Die Falcon 6X erreichte dabei eine Flughöhe von 40.000 Fuß (12.192 m) und eine Geschwindigkeit von Mach 0.8, bevor sie zu ihrer Basis zurückkehrte. Das teilte der französische Hersteller heute Abend mit.

Die im Februar 2018 vorgestellte Falcon 6X hatte im Dezember 2020 ihren Rollout gefeiert. Dank intensivem Training im Simulator war die Crew auf die Flugeigenschaften des Langstreckenjets gründlich vorbereitet. "Die 6X flog genau so, wie es unsere Modelle vorhergesagt hatten. Aus der Sicht eines Piloten fliegt sie wie eine Falcon, das heißt mit einem perfekten, präzisen Handling in allen Flugphasen", sagte Ferry. Bei seinem nächsten Flug wird der Jet nach Istres in der Nähe von Marseille überführt. Im dortigen Flugtestzentrum von Dassault soll dann ein Großteil des Testprogramms abgespult werden. In den nächsten Monaten sollen auch die beiden Falcon 6X mit den Seriennummern 02 und 03 in die Luft gehen, kündigt Dassault Aviation an. Das Ziel ist es, die Erprobung im nächsten Jahr abzuschließen.

"Der heutige Flug ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte von Dassault, der durch die bemerkenswerten Anstrengungen der gesamten Dassault-Organisation und ihrer Partner während des herausfordernden letzten Jahres noch befriedigender wird", sagte Eric Trappier, Chairman und CEO von Dassault Aviation. "Die 6X ist das jüngste Beispiel für die Verschmelzung von militärischem Know-how und Expertise in der Geschäftsluftfahrt, für die Dassault Aviation so geschätzt wird. Die neuen Möglichkeiten in Sachen Effizienz, Leistung und Sicherheit, die sie bietet, werden einen neuen Maßstab im Langstreckensegment setzen. Dieses Flugzeug wird auch einen neuen Standard in Bezug auf Kabinenkomfort und Geräumigkeit setzen, so wie es von unseren Kunden gefordert wird."

Der Erstflug wurder überschattet von der Trauer um Olivier Dassault. Der Enkel des Firmengründers Marcel Dassault war am Sonntag im Alter von 69 Jahren bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. "Wir widmen die heutige Leistung Olivier Dassault, der am Sonntag auf tragische Weise ums Leben kam", sagte Trappier. "Olivier war ein Falcon-Pilot, der die grenzenlose Leidenschaft seiner Familie für die Luftfahrt perfekt verkörperte."