Daher integriert HomeSafe TBM 940 landet automatisch

Nach Cirrus und Piper ist Daher der dritte Hersteller, der Garmins automatisches Notlandesystem Autoland in eines seiner Flugzeuge integriert, wenngleich die Arbeiten noch nicht ganz abgeschlossen sind. Sollte der Pilot ausfallen, landet das bei Daher HomeSafe genannte System die TBM 940 auf Knopfdruck vollautomatisch am nächstmöglichen Flugplatz. Autoland ist Teil des Avionikpakets Garmin G3000. Wetter-, Verkehrs- und Geländeinformationen werden ebenso wie der aktuelle Treibstoffvorrat berücksichtigt, um den optimalen Flugplatz für eine autonome Landung auszuwählen. Noch arbeiten das Avionik-Team und die Test-Ingenieure von Daher an der Integration von HomeSafe in die TBM 940. Nach der Zulassung wird das System für die Single-Turboprop verfügbar sein.

Die Kabinenkomfort der beiden Modelle TBM 910 und TBM 940 wurde mit neuem Leder und weiteren Elementen erhöht. Kunden haben die Wahl zwischen sechs verschiedenen Farben bei den Sitzbezügen und Seitenverkleidungen. Außerdem hat Daher die Holzapplikationen aufgewertet und bietet drei neue Farben für den Teppich an. Das „Enhanced Operational Package“ bietet acht vorgewählte Harmonien, die nach Reisezielen wie Atacama, Blackfriars oder Goose Bay benannt sind. Optional ist eine erweiterte Palette mit 40 weiteren Farben erhältlich. Neu im Programm ist auch ein schnell austauschbarer Schrank, der anstelle eines Sitzes eingebaut werden kann. Die im vergangenen Jahr eingeführten Neuerungen wie Autothrottle und automatische Enteisung sind weiterhin an Bord.

„Daher setzt seine Bemühungen um die Einführung technologischer Merkmale fort, die die Betriebssicherheit für unsere Piloten und Betreiber erhöhen. Deshalb haben wir diesen Fokus in unserer TBM 940 des Modelljahrs 2020 erweitert, um die Sicherheit aus Sicht der Passagiere mit HomeSafe anzusprechen“, sagte Nicolas Chabbert, Senior Vice President der Daher Aircraft Division.