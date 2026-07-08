Daher Aircraft weiht Servicezentrum ein

Der französische Flugzeughersteller Daher Aircraft stärkt den Geschäftsbereich Service und Support. Mit den Möglichkeiten, die das Anfang Juli feierlich eingeweihte, 6000 Quadratmeter große Gebäude am Flugplatz Jonzac-Neulles im französischen Departement Charente-Maritime bietet, möchte das Unternehmen seine Supportkapazitäten für eine breite Palette von Luftfahrzeugen erweitern. Die Rede ist von Hubschraubern und Schulflugzeugen bis hin zu älteren Modellen der General Aviation, die von Vorgängerunternehmen gebaut wurden. Der Neubau ersetzt den bisherigen Standort von Daher Aircraft in Merpins, der 25 Kilometer weiter nördlich liegt. Darüber informiert Daher Aircraft in einer Pressemitteilung.

Die erweiterten Arbeitsflächen gewährleisten laut Daher Aircraft Kontinuität der laufenden Wartungs- und Dienstleistungsverträge und bieten gleichzeitig Kapazitäten für zukünftiges Wachstum. Darüber hinaus eröffnet der Zugang zur 1370 Meter langen Piste des Flugplatzes Jonzac-Neulles neue Möglichkeiten für die Wartung und technische Betreuung direkt am Flugzeug. Derzeit sind 32 Mitarbeiter am neuen Standort beschäftigt. Im Laufe dieses Jahres soll die Belegschaft auf etwa 40 Mitarbeiter anwachsen.

Das Zentrum bietet ein breites Spektrum an Logistik-, Reparatur- und Überholungsdienstleistungen, erklärt Daher. So geht es beispielsweise um die Wartung von Trainingsflugzeugen der Marken Grob und Cirrus, aber auch um Hubschrauber von Airbus, die von der französischen Gendarmerie geflogen werden. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Betreuung der rund 3000 Flugzeuge der Baureihen TB und Rallye, die vom Daher-Vorgängerunternehmen Socata hergestellt wurden.