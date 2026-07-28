Flughafen Niederrhein/Weeze im Dezernat 26 sucht Technische Sachbearbeitung (m/w/d)

ÜBER UNS Das Land Nordrhein-Westfalen ist in fünf Regierungsbezirke eingeteilt. Die Bezirksregierung Düsseldorf koordiniert und verwaltet den einwohnerstärksten Bezirk in ganz Deutschland. Als Mittelbehörde verstehen wir uns als "Dolmetscherin" und "Moderatorin" zwischen Land und Kommunen.Wir sind mehr als 2.400 Mitarbeitende und in den unterschiedlichsten Themenbereichen mit herausfordernden und für das Gemeinwohl bedeutsamen Aufgaben betraut. Weitere Informationen über die Bezirksregierung Düsseldorf finden Sie unter www.brd.nrw.de.

IHRE KÜNFTIGEN AUFGABEN Wahrnehmung luftaufsichtlicher Aufgaben am Flughafen Niederrhein/Weeze

Abwehr von Gefahren, die die Sicherheit des Luftverkehrs sowie die öffentliche Sicherheit und Ordnung betreffen

Durchführung von Kontrollen an Luftfahrzeugen und Luftfahrtpersonal

Überwachung der Betriebssicherheit von Flugplätzen

Überwachung von Abfertigungsprozessen IHR PROFIL nachgewiesene Fähigkeiten und Erfahrungen durch Tätigkeiten mit mindestens sechsjähriger Luftfahrt-Berufserfahrung an verantwortlicher Stelle, z. B. im Bereich Flugbetrieb, Luftfahrzeuginstandhaltung, Qualitätsmanagement, Sicherheitsmanagement, Flugausbildung, Flugsicherheit

umfassende, mehrjährige Erfahrungen in vergleichbaren Aufsichtstätigkeiten in der Luftfahrt als Flugleitung oder Beauftragte/r für Luftaufsicht oder in der staatlichen Luftfahrtverwaltung oder als verantwortliche Person (Nominated person) innerhalb einer Luftfahrtorganisation oder als Fluggerätemechaniker/in in einem Luftfahrtunternehmen, die nicht länger als 5 Jahre zurückliegen

Besitz eines gültigen Flugfunkzeugnisses BZF I oder AZF

Führerschein Klasse B (früher 3)

Sie erfüllen die Qualifikationsanforderungen für Inspektoren/innen nach ARO.RAMP (AMC 1 ARO.RAMP.115(b)(1))

Kenntnisse der nationalen, europäischen und internationalen luftverkehrsrechtlichen Vorschriften

Nachweis über Englischkenntnisse Level 4 gemäß FCL.055 der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011

Zuverlässigkeit gem. § 7 LuftSiG

der Besitz oder der ehemalige Besitz einer Flugbesatzungslizenz ( Teil-FCL Lizenz) nach der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 WIR BIETEN IHNEN einen sicheren Arbeitsplatz mit Entwicklungschancen

festes Monatsgehalt nach TV-L NRW

vielfältiges und chancengerechtes Arbeitsumfeld

Weiterbildungsangebot

Betriebliches Gesundheitsmanagement

moderne, ergonomische Büroausstattung DAS IST UNS WICHTIG Gleichstellung und Vielfalt liegen uns am Herzen und sind für uns eine Selbstverständlichkeit. All genders are welcome! Weitere Informationen finden Sie hier.

Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter behinderter Menschen sind erwünscht. Die Ausschreibung wendet sich ausdrücklich auch an Menschen mit internationaler Familiengeschichte.

NEUGIERIG GEWORDEN? Bewerben Sie sich über unser Onlineportal bis zum 23.08.2026 unter folgendem Link :https://bewerbung.nrw/BVPlus/?stellenID=100535660

Alle datenschutzrechtlichen Informationen können Sie unserer Internetseite entnehmen.

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN? RUFEN SIE UNS EINFACH AN: Fragen zum Arbeitsplatz beantwortet Ihnen Jens Karrenberg, Tel. 0211/475-4059 aus dem Fachdezernat und bei Fragen zum Bewerbungsverfahren wenden Sie sich bitte an Vera Bleckmann, Tel. 0211/475-2721.

WERDEN SIE TEIL UNSERER SPANNENDEN BEHÖRDE!

KONDITIONEN Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach dem Tarifvertrag der Länder (TV-L). Die Eingruppierung erfolgt auf dem Arbeitsplatz in der örtlichen Luftaufsicht in die Entgeltgruppe 10 TV-L. Die Stufenzuordnung erfolgt grundsätzlich in die Stufe 1, es sei denn Sie verfügen im Ausnahme- und Einzelfall über einschlägige Berufserfahrung in den ausgeschriebenen Tätigkeiten.

Der Dienstort ist der Flughafen Niederrhein in Weeze. Der Dienst ist in Schichtarbeit zu versehen (Früh- und Spätschicht).