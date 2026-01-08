Indienststellung der Cessna Citation Ascend

Textron Aviation spricht in einer Pressemitteilung von einem "wichtigen Meilenstein": Am 30. Dezember hat der erste Kunde den Midsize Jet in Empfang genommen – dieses Ereignis markiert die Indienststellung der 2023 angekündigten XLS+-Nachfolgerin. Die Citation Ascend verfügt über ein modernisiertes Cockpit mit der Avionik-Suite Garmin G5000 samt Autothrottle-Technologie, verbesserte Leistungsdaten und eine Kabine mit flachem Boden. Im November 2025 hat die Ascend die Musterzulassung der US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) erhalten.

"Die Auslieferung der ersten Citation Ascend unterstreicht das Engagement von Textron Aviation, das Mittelklassesegment mit einem Flugzeug neu zu definieren, das Innovation, Effizienz und unvergleichlichen Komfort vereint", sagte Lannie O’Bannion, Senior Vice President, Sales & Marketing.