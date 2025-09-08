Britischer Operator erhält die fünfte DA62 MPP

Die im August bekannt gegebene Auslieferung soll die Partnerschaft zwischen Diamond Aircraft und 2Excel Aviation stärken, dessen Flotte von DA62 MPP für Spezialmissionen eingesetzt wird, darunter Seeüberwachung, Umweltüberwachung und ISR-Aufgaben (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance). Darüber informiert der österreichische Flugzeughersteller mit Sitz in Wiener Neustadt in einer Pressemitteilung.

Die DA62 MPP ist nach eigenen Angaben das Flaggschiff unter den Überwachungsflugzeugen von Diamond Aircraft, das speziell für anspruchsvolle Einsatzprofile entwickelt wurde. An Bord sind modernste Sensoren und Missionsmanagementsysteme. Angetrieben wird die DA62 von zwei Jetfuel-Kolbenmotoren AE330 von von Austro Engine, die jeweils 180 PS leisten.