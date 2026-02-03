Bombardier geht aufs Ganze: Global 8000 zugelassen, neues Werk geplant

Bereits am 19. Dezember 2025 hat die Global 8000 die Zulassung der US-Luftfahrtbehörde FAA erhalten, gefolgt von der europäischen EASA-Zertifizierung am 23. Januar 2026. Die Musterzulassung der kanadischen Behörde Transport Canada liegt seit dem 5. November 2025 vor. Die offizielle Indienststellung hat das Unternehmen im Dezember gefeiert.

Bombardier bewirbt den Ultralangstreckenjet als "schnellstes Zivilflugzeug seit der Concorde". Der Business Jet erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von Mach 0.95 und schafft 8000 Nautische Meilen nonstop. Upgrades der Vorgängerin Global 7500 auf den Standard der Global 8000 sind möglich. In einer Höhe von 41.000 Fuß entspricht der Luftdruck in der Kabine einer Höhe von 820 Metern in der Atmosphäre – Bestwert in die Business Aviation, sagt Bombardier. Obendrein sollen die Start- und Landeleistungen der Global 7500 mit denen eines Leichtjets vergleichbar sein, was den Zugang zu mehr Flughäfen gewährleistet.

Bombardier Mit rund 12.000 Quadratmetern zusätzlicher Fläche möchte Bombardier seine Fertigungskapazitäten in der Region Montreal erweitern.

100 Millionen kanadische Dollar für neues Werk In einer Pressemitteilung hat Bombardier zudem den Bau eines rund 12.000 Quadratmeter großen Fertigungszentrums in Dorval bei Montreal angekündigt – das Werk befindet sich in der Nähe des Fertigungszentrums für die Challenger-Jets und des Laurent Beaudoin Completion Centre. Bombardier möchte im Zuge seiner Wachstumsstrategie seine bestehenden Anlagen ergänzen, mit dem Ziel, die Produktionskapazität zu steigern. Die Eröffnung ist noch vor Ende des Jahres 2027 geplant. Das Projekt umfasst eine Investition von rund 100 Millionen kanadischen Dollar. Die Ministerin für Wirtschaft, Innovation und Energie, Christine Fréchette, wird ein Darlehen in Höhe von 35 Millionen Dollar aus dem ESSOR-Programm von Investissement Québec zur Unterstützung des Projekts gewähren, heißt es seitens des Herstellers.