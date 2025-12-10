Bombardier feiert die Indienststellung der Global 8000

Großer Bahnhof in Bombardiers Flugzeugmontagezentrum in Mississauga, Ontario: Mitarbeiter, Regierungsvertreter, Lieferanten und Medienvertreter waren anwesend, als die erste Global 8000 im feierlichen Rahmen an ihren neuen Eigentümer Patrick Dovigi übergeben wurde. Der Unternehmer und ehemalige Hockey-Torhüter nahm die Schlüssel für seinen Business Jet entgegen, der laut Hersteller "das schnellste Zivilflugzeug seit der Concorde" ist. Für musikalische Untermalung sorgte der kanadische Rockstar Tom Cochrane. Patrick Dovigi ist seit 15 Jahren Bombardier-Kunde und wird mit der Global 8000 seine Global 7500 ersetzen. Darüber informiert Bombardier in einer Pressemitteilung.

High-Tech und Luxus über den Wolken Im Jahr 2025 erreichte der Ultralangstrecken-Jet mehrere Meilensteine, darunter den Abschluss des Flugtestprogramms und die Erlangung des Status als schnellstes Zivilflugzeug seit der Concorde mit einer Höchstgeschwindigkeit von Mach 0.95. Wenn die Global 8000 in einer Höhe von 41.000 Fuß fliegt, entspricht der Luftdruck in der Kabine einer Höhe von 820 Metern in der Atmosphäre. Im November hat die kanadische Luftfahrtbehörde Transport Canada die Musterzulassung erteilt – damit lief das Programm laut Hersteller planmäßig. Die Zertifizierungen durch die Federal Aviation Administration (FAA) in den USA und durch die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) stehen noch aus.

Mit ihrer Reichweite von 8000 Nautischen Meilen (14.816 km) erlaubt der Business Jet Nonstop-Flüge zwischen mehr Städtepaaren als je zuvor, betont der Hersteller, damit das Nachfolgemodell der Global 7500 an den Start bringt. Die Start- und Landeleistungen der Global 8000 sollen mit denen eines Leichtjets vergleichbar sein. Das fortschrittliche Flügeldesign mit Vorflügeln ermögliche es Kunden, bis zu 30 Prozent mehr Flughäfen – die Rede ist von 2000 Zielen – anzusteuern als der nächste Konkurrent. Die Passagiere profitieren vom hohen Komfort in der Kabine mit vier Wohnbereichen und einem separaten Ruhebereich für die Crew.

Bombardier Die Kabine der Global 8000 bietet vier Wohnbereiche und ein ausgeklügeltes Frischluftsystem.