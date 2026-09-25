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Autoland für die Pilatus PC-12 PRO zertifiziert

Mehr Sicherheit für die Turboprop
Autoland für die Pilatus PC-12 PRO zertifiziert

Jetzt darf auch die Pilatus PC-12 automatisch landen. Die Turboprop hat in Europa und den USA die Zulassung für Safety Autoland von Garmin erhalten.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.09.2026
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Autoland für die Pilatus PC-12 PRO zertifiziert
Foto: Pilatus Flugzeugwerke AG

Im März 2025 hat Pilatus die PC-12 PRO mit Garmin-Avionik vorgestellt. Wesentliche Neuerung ist Cockpit auf Basis des Garmin G3000 PRIME Integrated Flight Decks: Es enthält umfangreiche Sicherheitsfunktionen, darunter Safety Autoland. Jetzt wurde dieses System von der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) sowie der US-amerikanischen Federal Aviation Administration (FAA) zertifiziert, heißt es in einer Pressemitteilung des Schweizer Herstellers.

Im Rahmen der abschließenden Zertifizierungsflüge stand Safety Autoland im Mittelpunkt der Flugtests. Ziel war es, den vollständig automatisierten Landevorgang unter realen Bedingungen zu demonstrieren – von der Aktivierung des Systems über die automatisierte Kommunikation mit ATC bis zur Landung, die mit dem automatischen Abschalten des Triebwerks endet.

Sollte der Pilot handlungsunfähig werden, landet Garmins System das Flugzeug unter Berücksichtung aller relevanten Informationen auf dem nächsten geeigneten Flughafen. Das System wird entweder per Knopfdruck aktiviert oder bemerkt eigenständig, wenn der Pilot nicht mehr reagiert. In diesen Fällen übernimmt es die vollständige Kontrolle über das Flugzeug und informiert die Insassen über die Aktivierung.

Pilatus folgt mit dieser Zulassung anderen Herstellern, die Autoland ebenfalls in kleinen Jets, Turboprops sowie in Kolbenflugzeugen wie der aktuellen Cirrus-Generation anbieten.

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