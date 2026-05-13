Atlas Air Service stellt sein Management neu auf

Bereits im Januar wurde Florian Kohlmann zum Vorstand für den Bereich Luftfahrzeug-Instandhaltung berufen. In dieser Funktion verantwortet er künftig die strategische Weiterentwicklung sowie die Marketing- und Vertriebsaktivitäten der gesamten Atlas-Gruppe in diesem Segment. Parallel dazu bleibt Kohlmann Geschäftsführer der Augsburg Air Service GmbH und gewährleistet so eine enge Verzahnung zwischen den Standorten Bremen, Augsburg und Altenrhein in der Schweiz. Ergänzend übernimmt Dennis Klose die Position des Director MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) am Standort Bremen. In dieser Rolle wird er insbesondere die operativen Prozesse weiterentwickeln und zur Effizienzsteigerung beitragen. CEO bleibt weiterhin Nicolas von Mende. Darüber informiert das Unternehmen in einer Pressemitteilung.