APMG S: Neue Features für ältere HondaJets

Mit dem neuen Paket – der Marketingname lautet APMG S – können Besitzer und Betreiber der früheren Baureihen HondaJet Classic und HondaJet APMG ihre Jets aufwerten, heißt es in einer Pressemitteilung. Enthalten sind Features, die erst in neueren Versionen wie beispielsweise dem HondaJet Elite S eingeführt wurden. Die Abkürzung steht für Advanced Performance Modification Group.

Das APMG S-Upgrade-Paket für den HondaJet umfasst unter anderem eine modernisierte Avionik mit schnellerer Verarbeitungsgeschwindigkeit. Die Verbesserungen bringen zudem wichtige Funktionen des HondaJet Elite S – etwa das Advanced Steering Augmentation System (ASAS) – in die Flugzeuge. Dieses System soll präziseres Handling ermöglichen und die Seitenwindfähigkeiten erweitern. Im Rahmen der Modifikationen wird zudem das maximale Startgewicht um rund 135 Kilogramm angehoben. Eine grafische Weight- and Balance-Berechnungen erleichtert der Crew die Flugplanung.

"Honda Aircraft Company hat sich zum Ziel gesetzt, unseren Kunden seit dem ersten HondaJet, der vom Band lief, Spitzenleistungen zu bieten", sagte Amod Kelkar, Senior Vice President, Chief Commercial Officer und Large Project Leader für den geplanten HondaJet Echelon. "Da wir uns dem zehnten Jahrestag unserer ersten HondaJet-Auslieferung nähern, freuen wir uns, unseren Kunden die Möglichkeit zu bieten, ihre Flugzeuge mit der fortschrittlichen Technologie und Leistung der neueren Versionen des preisgekrönten HondaJet aufzurüsten."

Die Honda Aircraft Company mit Sitz in Greensboro, North Carolina, wird das APMG S-Paket über sein Service Center sowie über das Netzwerk von 21 autorisierten Servicezentren weltweit anbieten. Darüber hinaus hat der Flugzeughersteller nach eigenen Angaben bereits gebrauchte HondaJets modifiziert, die jetzt zum Verkauf stehen. Das APMG S-Paket ist von der US-Luftfahrtbehörde FAA zertifiziert, weitere Zertifizierungen sind geplant.