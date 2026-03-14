Aero-Dienst feiert 20 Jahre Präsenz in Wien

Das Aero-Dienst-Team würdigte diesen Meilenstein im Rahmen einer Jubiläumsveranstaltung gemeinsam mit Kunden, Partnern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, heißt es in einer Pressemitteilung. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich der Standort demnach zu einem zentralen Wartungspartner für österreichische und internationale Business-Aviation-Kunden entwickelt und ist heute der am längsten ansässige Maintenance-Anbieter dieser Branche am Airport Wien.

Was vor zwei Jahrzehnten als Line-Maintenance-Angebot für in Wien stationierte Learjet-Betreiber begann, hat sich zu einem umfassenden Servicezentrum für zahlreiche Flugzeugmuster entwickelt. Das Leistungsspektrum umfasst Service- und Wartungsleistungen im Rahmen der Line Maintenance-Zulassung für die gesamte Bombardier-Produktpalette vom Learjet 45/60 über Challenger 300/600 bis zum Global 7500 sowie die Dassault Falcon Jets 2000EX Easy, 900EX Easy und Falcon 6X. Seit 2017 ist die Wiener Line Station zudem als Dassault Authorized Service Center zertifiziert. Mit der Aufnahme von Line Services für die Phenom 300 Jets Mitte 2024 hat Aero-Dienst sein Portfolio um ein weiteres stark nachgefragtes Muster erweitert, informiert das Unternehmen. Aero-Dienst betreibt vor Ort auch einen Komponentenshop für Räder und Batterien und hält weitere Ersatzteile vor.

Elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in der Wiener Niederlassung, darunter sechs lizensierte Techniker mit jeweils mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Flugzeugwartung. Die vor zwei Jahren auf rund 1500 Quadratmeter vergrößerte Hangarfläche trägt zu flexibleren und effizienteren Abläufen bei. Heute werden in Wien jährlich bis zu 500 Service- und Wartungsereignisse durchgeführt.

"Die Entwicklung unserer Wiener Line Station ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie konsequente Kundenorientierung, technische Expertise und unternehmerische Weitsicht zusammenwirken. Was das Team in Wien über zwei Jahrzehnte aufgebaut hat, erfüllt uns mit großem Stolz – und es unterstreicht die Bedeutung des Standorts für unsere gesamte Unternehmensgruppe", sagte André Ebach, Managing Director Aero-Dienst.

Christian Weigl, Stationsleiter in Wien, ergänzte: "Viele Stammkunden nutzen ihre regelmäßigen Stopps in Wien gezielt für Wartungsaufenthalte. Die Attraktivität des hochfrequentierten Business Aviation Airport Wien und unsere zentrale Lage, von der aus wir zahlreiche umliegende Flughäfen wie Graz, Salzburg, Prag, Budapest oder Zagreb im AOG-Fall rasch erreichen können, spielen dabei eine entscheidende Rolle."