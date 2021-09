25 Jahre ProAir Eine Phenom 300E zum Jubiläum

Vor einem Vierteiljahrhundert wurde die ProAir Charter-Transport GmbH aus Filderstadt bei Stuttgart gegründet, teilt das Unternehmen in einer Pressemeldung mit. Pünktlich zum Jubiläum hat das Unternehmen eine neue Phenom 300E von Embraer in seine Flotte aufgenommen. In der Firmengeschichte gab es nach eigenen Angaben viele Highlights, aber auch einige Rückschläge. Die Aufstellung als Dienstleister sowohl für Fracht- als auch Passagierflüge hat ProAir nach eigenen Angaben gut durch die Corona-Krise gebracht. Der Wegfall von Passagierflügen konnte durch Frachtflüge mit Impfserum, Schutzmasken und Halbleiter ausgeglichen werden.

"Vor genau 25 Jahren hielten wir endlich relativ aufgeregt den Handelsregistereintrag unserer Firma in Händen und die ProAir-Charter-Transport GmbH war offiziell gegründet", sagt Thomas Godau, geschäftsführender Gesellschafter. "Vor über zwei Jahrzehnten hätten wir nicht geglaubt, dass unser Unternehmen diese Entwicklung nehmen wird. Heute organisieren wir über 1000 Einzel-Charterflüge pro Jahr, generieren zweistellige Millionenumsätze und haben mehrere Standorte weltweit."

"Angefangen haben wir als Fracht-Broker. Schon kurze Zeit später wurde das Produktportfolio um Charterdienste im Passagierbereich und ein eigenes Luftfahrtunternehmen ergänzt. Mit sechs Geschäftsbereichen bieten wir heute alle Luftfahrt-Dienstleistungen aus einer Hand", ergänzt Mit-Gründer Elmar Monreal.

Derzeit boomt die Privatjet-Sparte: "Weil es weniger Linienflüge gibt, haben wir mehr Urlaubsreisende, und auch mehr Firmen lassen Geschäftsreisende mit dem Business Jet fliegen. In Corona-Zeiten lässt sich so die Infektionsgefahr verringern. Dieser Nachfrage nachkommend sind zwischenzeitlich bei dem firmeneigenen Luftfahrtunternehmen, ProAir Aviation GmbH, über 25 Flugzeuge in die Betriebsgenehmigung eingetragen."

So wurde kürzlich eine fabrikneue Embraer Phenom 300E in das Flugbetreiberzeugnis aufgenommen. Der zweistrahlige Business Jet mit acht Sitzen gehört laut Betreiber zu den beliebtesten und meistgebuchten Flugzeugtypen in Europa. Der Neuzugang entspricht in seiner Ausstattung gehobenen Standards.

Ein Thema ist die Nachhaltigkeit: ProAir Kunden können für jeden gebuchten Flug die CO2-Kompensation bei der atmosfair gGmbH finanziell kompensieren.