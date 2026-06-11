100. Auslieferung, 100. Geschwindigkeitsrekord: Erfolg für die G700

Der Hersteller aus Savannah, Georgia, feiert damit zwei Jubiläen zugleich. Die erste Auslieferung des Ultralangstreckenjets erfolgte im April 2024, Nummer 50 erfolgte im Mai 2025 und nun landete die 100. G700 bei einem nicht genannten Kunden. Ihren 100. Geschwindigkeitsrekord zwischen zwei Städten flog eine G700 zwischen Savannah mit San Jose, Kalifornien: 4 Stunden und 36 Minuten dauerte der Flug bei einer durchschnittlichen Reisegeschwindigkeit von Mach 0.91. Das Flugzeug flog anschließend von San Jose nach Teterboro, New Jersey, und absolvierte diesen Rekordflug in 4 Stunden und 14 Minuten, ebenfalls bei Mach 0,91. Darüber informiert eine Pressemitteilung.

Mark Burns, President von Gulfstream, sagte: "Die G700 hat erneut Maßstäbe gesetzt und sich damit fest als Flaggschiff der Geschäftsluftfahrtbranche etabliert. Mit steigenden Auslieferungszahlen ist auch die Kundennachfrage gewachsen. Dank der Investitionen, die Gulfstream und unsere Muttergesellschaft General Dynamics in Fertigungstechnologien und -anlagen der nächsten Generation getätigt haben, sind die Qualität und Ausgereiftheit der G700 unübertroffen."

Die G700 wurde im Oktober 2019 vorgestellt und im März 2024 zugelassen. Heute ist sie in mehr als 20 Ländern zugelassen. Gulfstream baut den Jet in einem hochmodernen Fertigungszentrum in Savannah, das laut Unternehmen durch Hightech-Werkzeuge, fortschrittliche Robotik und präzise Montageverfahren die betriebliche Effizienz steigert.

Das Cockpit ist mit dem Symmetry Flight Deck ausgestattet – dazu gehören aktive Steuerknüppel und der umfangreiche Einsatz von Touchscreen-Technologie in Verbindung mit einer so genannten Phase-of-Flight-Intelligenz. Mehr als 700 Piloten wurden laut Gulfstream bisher von FlightSafety International geschult.