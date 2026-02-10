Termine 2026: Bitte Event-Daten melden!

Wohin fliegen am kommenden Wochenende? Wo finden Fly-ins oder Typen-Meetings statt? Gibt es in absehbarer Zeit sportliche Wettbewerbe? Diese Informationen bietet der aerokurier-Terminkalender in jedem Heft. Für die Redaktion ist es allerdings unmöglich, die Vielzahl an Events zu überblicken, die auf den Flugplätzen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie in den europäischen Nachbarländern stattfinden. Deswegen sind wir auf die Hilfe unserer Leser angewiesen!

Euer Verein richtet ein Flugplatzfest oder Fly-in aus? Ihr organisiert eine Reise, Flugrallye oder einen Trip, dem sich andere Piloten anschließen können? Bitte teilt den Termin mit uns, damit wir ihn veröffentlichen können!

Am einfachsten ist es für uns, wenn ihr euch in der Mail exakt an unser vorgegebenes Format haltet:

Datum

Name der Veranstaltung

Ort (konkret: Flugplatz)

Adresse des Flugplatzes

Telefonnummer

E-Mail

Webadresse

Das könnte beispielsweise so aussehen:

26. Mai

Waffel-Fly-in, Schmallenberg-Rennefeld

Flugplatz Schmallenberg-Rennefeld,

Zum Rennefeld 50, 57392 Schmallenberg,

Tel. +49 2972-6361

E-Mail: info@rennefeld.de

www.rennefeld.de/waffel-fly-in