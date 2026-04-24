Weniger Geld für die neue Groppo G70

Eine Neuauflage der G70, die weniger kostet und trotzdem auf die bewährten Stärken der ursprünglichen Version setzt – das bietet Musterbetreuer Ronny Schäfer in Zusammenarbeit mit dem italienischen Flugzeugbauer Groppo Aviazione. Die neue G70-600 Maestro ist auf den ersten Blick nicht wirklich vom Basismodell zu unterscheiden. Die Musterzulassung mit 600 Kilogramm MTOW von 2019 gilt denn auch für beide Versionen.

Unterschiede im Detail Allerdings zeigt ein Blick unter die "Haut", dass es durchaus Unterschiede gibt: Bei der Neuauflage hat der Hersteller bei vielen Bauteilen Kohlefaser durch Glasfaser ersetzt, was das UL unterm Strich deutlich günstiger macht. Auch die Cockpittüren sind durch den Einsatz von Plexiglas günstiger geworden – und bieten außerdem eine bessere Rundumsicht. Bei der Instrumentierung setzt man aber auf Alltagstauglichkeit: Funk und Transponder gehören zur Basis-Ausstattung.