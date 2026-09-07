Two2Fly aus Frankreich: Neuer USH-Vertrieb für Deutschland

Nachdem der bisherige der USH-Händler für Deutschland in den Ruhestand gegangen ist, hat das französische Unternehmen Two2Fly die Geschäfte übernommen. Sitz von Two2Fly ist der Flugplatz Valenciennes-Denain (LFAV) nahe der belgischen Grenze. Two2Fly ist seit nach eigenen Angaben seit mehr als zehn Jahren auf Gesamtrettungssysteme spezialisiert und bereits seit mehreren Jahren exklusiver USH-Vertriebspartner für Frankreich. Das Team von Two2Fly (Foto) schätzt, dass es in Deutschland rund 600 UL-Piloten gibt, die ein USH-System betreiben. Eine Datenbank mit bestehenden Kontakten wurde dem neuen Händler nicht übergeben, weshalb Kunden, die sich Sorgen um die künftige Wartung ihrer Fallschirme machen, nun über Veröffentlichungen angesprochen werden sollen.