Neuer Wettbewerb für UL-Piloten

Im Sommer dieses Jahres können sich Ultraleichtpiloten in einem neuen, internationalen Wettbewerbsformat miteinander messen. Das französische Veranstalter-Team der Ultimate Air Challenge bewirbt das Event in einem Video-Trailer auf YouTube. Die Qualifikationsphase für den Wettbewerb soll am 26. Juli beginnen, der Hauptwettbewerb findet dann vom 1. bis zum 8. August statt. Die Teilnehmer sollen dabei sogenannte Checkpoints in ganz Europa ansteuern und überfliegen. Die Routenplanung liegt dabei allein in der Hand der Piloten, die keine Unterstützung von außen nutzen dürfen. Das endgültige Regelwerk soll Ende Februar in englischer Sprache veröffentlicht werden.

Alle UL-Typen willkommen Die teilnehmenden Piloten starten je nach Gewichtsklasse und Fluggerät in unterschiedlichen Kategorien. In der Kategorie Adventure sind in der ersten Gruppe ausschließlich einsitzige Fluggeräte bis 400 Kilogramm zugelassen sowie in einer zweiten Gruppe Zweisitzer bis 500 Kilogramm, die jedoch solo geflogen werden. In der Kategorie Unlimited sollen ULs bis 600 Kilogramm MTOM an den Start gehen. Je nach Fluggerät werden die Teilnehmer darüber hinaus in vier Klassen eingeteilt: Adventure Trike, Adventure Gyro, Adventure Multi-Axis und Unlimited Multi-Axis.