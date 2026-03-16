Mit dem Ultraleichtflugzeug bis nach Spanien und Marokko

Es ist später Nachmittag an einem Tag im Juli 2025 am Segelflugplatz Weipertshofen, etwa 20 Kilometer östlich von Schwäbisch Hall. Die Sonne wirft bereits lange Schatten über das Gras, während sich die Farben langsam wärmen und der Tag sich dem Ende zuneigt. Um das Flugzeug, eine FK14 Polaris B2, bewegen sich zwei Piloten: ich, Tino, Segelflieger, Motorsegler- und UL-Pilot sowie Vorstand der hiesigen Fliegergruppe, und Oskar, Flugschüler der FG Freudenstadt, der seit einigen Jahren bei vielen meiner Ausflüge mit an Bord ist und sich als verlässlicher Co-Pilot bewährt hat.