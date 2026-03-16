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Mit dem Ultraleichtflugzeug bis nach Spanien und Marokko

UL-Reise Teil 1
Mit dem Ultraleichtflugzeug nach Spanien und Marokko

Schon lange träumt aerokurier-Autor und UL-Pilot Tino Früh davon, den europäischen Kontinent mit einem Ultraleichtflugzeug Richtung Afrika zu verlassen. Im Sommer 2025 ist das Ziel gesetzt: Mit einer FK14 geht’s über Frankreich und Spanien nach Marokko.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 16.03.2026
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Mit dem Ultraleichtflugzeug nach Spanien und Marokko

Es ist später Nachmittag an einem Tag im Juli 2025 am Segelflugplatz Weipertshofen, etwa 20 Kilometer östlich von Schwäbisch Hall. Die Sonne wirft bereits lange Schatten über das Gras, während sich die Farben langsam wärmen und der Tag sich dem Ende zuneigt. Um das Flugzeug, eine FK14 Polaris B2, bewegen sich zwei Piloten: ich, Tino, Segelflieger, Motorsegler- und UL-Pilot sowie Vorstand der hiesigen Fliegergruppe, und Oskar, Flugschüler der FG Freudenstadt, der seit einigen Jahren bei vielen meiner Ausflüge mit an Bord ist und sich als verlässlicher Co-Pilot bewährt hat.

Auch wenn man schon viele Stunden im eigenen Cockpit verbracht hat, gibt es diese Momente, in denen sich eine subtile Nervosität breitmacht. Genauso fühlt es sich an diesem ...