JMB kauft 50 Prozent Anteile von Ultralight Concept

Den Vertrieb des ultraleichten Retro-Doppeldeckers Stampe SV4-RS von Ultralight Concept hatte der sächsische Flugzeugbauer JMB Aircraft Germany bereits 2024 für Deutschland, Österreich und die deutschsprachige Schweiz übernommen. Nun hat das Unternehmen aus dem sächsischen Bautzen bekannt gegeben, dass es sich darüber hinaus auch eine 50-Prozent-Beteiligung an dem belgischen Flugzeugbauer gesichert hat.

"JMB ist jetzt zu 50 Prozent an Ultralight Concept beteiligt und schließt damit eine sensationelle Partnerschaft, um das Produktportfolio abzurunden", sagte JMB-Geschäftsführerin Lisa Zosel dem aerokurier. Der 1:1-Nachbau des historischen Doppeldeckers Stampe SV4C wird neben verschiedenen Versionen des High-Performance-ULs VL3 auch auf der AERO am Stand von JMB Aircraft in Halle B2 zu sehen sein.

Komfortables Retro-Fliegen

Die Stampe SV4-RS hat bereits im vergangenen Jahr die 600-Kilogramm-Zulassung des DAeC erhalten. Die Neuauflage des Doppeldeckers mit Wurzeln in den 1930er Jahren soll besonders Retro-Liebhaber und Piloten, die gerne im offenen Cockpit fliegen, ansprechen. Die SV4-RS hat wie ihr Vorbild eine Spannweite von 8,40 Metern und ist 6,90 Meter lang. Angetrieben wird das UL von einem Rotax 912 ULS mit 100 PS Startleistung. Aus dem Leergewicht von rund 325 Kilogramm ergibt sich eine komfortable Zuladung von 275 Kilogramm. Mit 72 Litern Tankvolumen, 135 km/h Reisegeschwindigkeit bei 65 Prozent Leistung sind auch längere Streckenflüge möglich – zumal bequeme, ergonomische Ledersitze zur Standardausstattung gehören. Bei einer Startstrecke von – je nach Bedingungen – nur rund 120 Metern sind zudem auch kurze Graspisten für Nostalgie-Reisende problemlos anfliegbar.