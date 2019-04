Es war fast schon ein historischer Moment, der sich am Mittwochnachmittag bei einer Pressekonferenz in Halle B3 abspielte. Pipistrel-Chef Ivo Boscarol stellte zusammen mit dem DULV-Vorsitzenden Jo Konrad und dem slowenischen Europa-Abgeordneten Alois Peterle das erste Ultraleichtflugzeug vor, das pünktlich zur AERO nach den neuen Bauvorschriften LTF-UL 2019 zugelassen ist. Jo Konrad hat sich seit rund fünf Jahren für die Erhöhung des Abfluggewichts eingesetzt und dafür zusammen mit dem DAeC sehr viel politische Arbeit auf nationaler und europäischer Ebene geleistet. Zu den Unterstützern im Europaparlament gehört Alojz Peterle. Ebenfalls mit dabei: Tine Tomažič, von Pipistrel Vertical Solutions, sowie der deutsche Pipistrel-Händler Peter Götzner, der das Flugzeug in Empfang nahm.

Foto: Patrick Holland-Moritz Freude über die Zulassung bei Vertretern aus Politik, DULV und von Pipistrel.

„Punktlandung“ im Bundesanzeiger

„Deutschland war das erste Land, das dieses Opt-Out erklärte. Es war auch das erste Land, das die nötigen Lufttüchtigkeitsforderungen für diese Luftfahrzeuge weiterentwickelt und publiziert hatte (NfL 2-446-19). Durch die Zweite Durchführungsverordnung zur Verordnung zur Prüfung von Luftfahrtgerät (2. DV LuftGerPV), die heute im Bundesanzeiger erschienen ist, erhalten diese Bauforderungen Gesetzeskraft in Deutschland. Punktlandung!“, sagte Konrad.

Lärmgrenze 70 dB(A)

Mit der jetzt erteilten Zulassung herrscht nun auch Klarheit, welche Lärmwerte für die neuen Ultraleichtflugzeuge gelten. Konrad: „Mit dem Luftfahrt-Bundesamt wurde vereinbart, dass für die 600-Kilogram-ULs eine Lärmgrenze von 70 dB(A) gilt. Gemessen wird nach ICAO Kapitel 10 von einer vom Luftfahrt-Bundesamt anerkannten Stelle.“ Da die Virus SW 600 D mit der Kennung D-MVMX von der LSA-Version abstammt und mit eben diesem Wert gemessen wurde, war damit eine wesentliche Voraussetzung für die UL-Zulassung erfüllt. Zum Vergleich: Für LSAs gilt eine Grenze von 70,8 dB(A). Für ULs, die wie bisher mit 472,5 Kilogramm MTOW fliegen, gelten wie bisher 60 dB(A) – die Werte steigen abhängig vom Gewicht linear an.