Vier Deutsche Meister, zufriedene Piloten und jede Menge Spaß und fliegerische Erfahrung, das ist die Bilanz der 30. Deutschen Meisterschaften im Ultraleichtfliegen, die am Himmelfahrtswochenende in Mühldorf am Inn (EDMY) von DAeC und DULV gemeinsam ausgerichtet wurden. Zum wiederholten Mal sicherten sich Viktor Wyklicky und Sven Harsch im Eagle-Trike den Spitzenplatz in ihrer Klasse und gleich auch in der Gesamtwertung. Bei den Dreiachsern lagen Reinhold und Ruth Rieger (C 42) auf Platz eins, bei den Einsitzern siegte Michael Amann (Rans S 6). Deutsche Meister im Tragschrauber wurden Johannes Lemburg/Hans-Wilhelm Friedrich. Drei anspruchsvolle Navigationsflüge, eine Kurzstartaufgabe sowie drei Ziellandung gehörten zum Programm. Die drei Erstplatzierten jeder Klasse haben die Chance, im August als Teil der Nationalmannschaft an den 15. FAI Europameisterschaften in Ignalia/Litauen teilzunehmen.