Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle Fly+ Artikel
MotorflugMenü aufklappen
Business AviationMenü aufklappen
Segelflug
Ultraleicht
PraxisMenü aufklappen
Szene
Jobs
Zur Startseite
Ultraleicht

Das sind die Top-ULs des Jahres 2025

Zulassungsstatistik
Das sind die Top-ULs des Jahres 2025

Der UL-Markt in Deutschland war im vergangenen Jahr leicht rückläufig, wie die Zahlen von DAeC und DULV zeigen. Am beliebtesten war die VL3 von JMB Aircraft.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 02.02.2026
Als Favorit speichern
Das sind die Top-ULs des Jahres 2025
Foto: JMB Aircraft / aerokurier

Die Nachricht ist deutlich: 30 Mal wurde die VL3 von JMB Aircraft wurden im vergangenen Jahr neu zugelassen – damit sichert sich der sportliche Composite-Tiefdecker aus Tschechien den ersten Platz in der Ultraleicht-Zulassungsstatistik für das Jahr 2025. Auf dem zweiten Platz folgt der Ganzmetall-Tiefdecker Bristell von BRM Aero mit 17 Exemplaren. Damit haben die beiden Spitzenreiter ihre Platzierungen aus dem Jahr 2024 getauscht. Platz 3 geht an die WT-9 Dynamic des slowakischen Herstellers Aerospool, ein weiteres Indiz dafür, dass Tiefdecker derzeit besonders gefragt sind. Der bewährte Rohr-Tuch-Schulterdecker C42 von Comco Ikarus landet auf Rang 4 und konnte immerhin neun Kunden überzeugen, wobei zumindest teilweise ältere, nicht mehr gebaute ...