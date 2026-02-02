Das sind die Top-ULs des Jahres 2025

Die Nachricht ist deutlich: 30 Mal wurde die VL3 von JMB Aircraft wurden im vergangenen Jahr neu zugelassen – damit sichert sich der sportliche Composite-Tiefdecker aus Tschechien den ersten Platz in der Ultraleicht-Zulassungsstatistik für das Jahr 2025. Auf dem zweiten Platz folgt der Ganzmetall-Tiefdecker Bristell von BRM Aero mit 17 Exemplaren. Damit haben die beiden Spitzenreiter ihre Platzierungen aus dem Jahr 2024 getauscht. Platz 3 geht an die WT-9 Dynamic des slowakischen Herstellers Aerospool, ein weiteres Indiz dafür, dass Tiefdecker derzeit besonders gefragt sind. Der bewährte Rohr-Tuch-Schulterdecker C42 von Comco Ikarus landet auf Rang 4 und konnte immerhin neun Kunden überzeugen, wobei zumindest teilweise ältere, nicht mehr gebaute ...