Pilot Report Blackwing BW650: Schweden-Power mit Rotax 916 iS

Magentafarbene Kästchen auf dem Display des Garmin G3X weisen den Weg übers Wolkenmeer. Intuitive Impulse am Stick genügen, und wir folgen der Route durch den Frankfurter Charlie-Airspace auf der Route von Speyer nach Bonn/Hangelar – immer schön durch die Pixelkästchen zielen, fast wie in einem Computerspiel. 9000 Fuß meldet der Höhenmesser, mit 167 Knoten True Airspeed schneiden die Carbonflügel durch die kühle Frühlingsluft. Der Rückenwind tut sein Übriges und beschleunigt uns auf 177 Knoten über Grund. 21,5 Liter Superbenzin strömen beim angezeigten Powersetting von 65 Prozent durch die Einspritzdüsen des Rotax 916 iS. Cirrus oder Mooney, schätze ich, hätten mindestens den doppelten Fuel-Flow. Aber dafür haben diese Boliden vier Sitzplätze,...