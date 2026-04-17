Mit großer Spannung war der zweite Teil von "Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel" erwartet worden, und als der Streifen im Mai 2022 endlich in die Kinos kam, wurden die Fans nicht enttäuscht. Den Produzenten war es tatsächlich gelungen, der aviatischen Heldensaga um den eigenwilligen Kampfpiloten Pete "Maverick" Mitchell eine glaubwürdige Fortsetzung zu verpassen und die Jetfliegerei einmal mehr mit herausaragenden Bildern in Szene zu setzen. Die Kritiken fielen – im Gegensatz zum ersten Film – beinahe durchweg positiv aus, und allein am Startwochenende spielte der Streifen 156 Millionen Dollar ein, insgesamt belief sich das Ergebnis auf rund 1,49 Milliarden Dollar.\n\t\t\t,\n\t\tParamount lässt die Bombe platzenAuf der Kinomesse CinemaCon kündigte Studio Paramount nun das an, was angesichts des überragenden Erfolgs von "Maverick" eigentlich schon viel früher zu erwarten gewesen wäre: den dritten Teil der Kampfflieger-Saga. Wie das Online-Portal Filmstarts berichtet, werde das Drehbuch aktuell geschrieben. Zum Team gehören erneut Tom Cruise als Hauptdarsteller und Jerry Bruckheimer als Produzent.Noch offen scheint indes, wer dieses Mal Regie führt. Tony Scott, Regisseur des ersten Films, hatte sich 2012 nach einer Krebsdiagnose das Leben genommen, die Fortsetzung verantwortete Joseph Kosinsky, was ihm Nominierungen für die beste Regie bei den Sattelite Awards 2022 und beim DGA-Award 2023, dem Preis der gewerkschaftlichen Vereinigung der US-amerikanischen Regisseure, einbrachte.Filmstarts.de mutmaßt, dass man sich seitens Paramout noch nicht final auf einen Zeitplan festlegen will und die Regie-Peronalie aus diesem Grund noch nicht kommuniziert. Auch bezüglich der Darsteller-Riege ist abgesehen von der mit dem Luftfahrtfan und passionierten Piloten Tom Cruise besetzten Hauptrolle Maverick noch nichts durchgesickert.Sonderheft mit Blick hinter die KulissenDass das Thema Top Gun auch am aerokurier und seinen Schwestermagazinen FLUG REVUE und Klassiker der Luftfahrt nicht spurlos vorbei ging und geht, davon zeugt das Sonderheft "INSIDE – die TOP GUN Story", das 2022 pünktlich zum Kinostart veröffentlicht wurde. Auf mehr als 100 Seiten gab es Technik, Historie und Hintergründe zu den Filmen und dem historischen Vorbild, der United States Navy Fighter Weapons School.\n\t\t\t,\n\t\tDie gedruckten Exemplare des Sonderheftes sind ausverkauft, wer dennoch schmökern möchte, kann das noch immer im E-Paper tun.