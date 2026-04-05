Stemme S10 - Wenn zwei Welten verschmelzen

Die offizielle Geschichte geht so: Ein junger Mann aus Thüringen, seit seiner Jugend begeisterter Segelflieger, zog aus zum Studium der Physik, sammelte später Erfahrungen in der Leitung von Unternehmen und machte sich 1984 selbstständig, um einen revolutionären Motorsegler zu entwickeln.

Doch war es nicht vielleicht ganz anders? Hat Reiner Stemme, der Physiker, um den es hier geht, in der Zeit seiner Wanderschaft möglicherweise mit einem Nimbus 3DM und einer Dimona angefreundet und für beide ein ruhiges Plätzchen in einem Hangar gefunden, in dem sich die Flugzeuge pudelwohl fühlten? Und könnte es nicht so gewesen sein, dass der im Okltober 2025 verstorbene Stemme, als er Monate später die Hallentore aufschob, einem kleinen, neugierigen Flugzeug ...