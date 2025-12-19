Scoring im Segelflug: Neue Regeln für die Rangliste

Ranglisten gibt es in nahezu jeder Sportart, und auch der Segelflug macht hier keine Ausnahme. Ziel des Rankings ist in den allermeisten Fällen, die Spitzenathleten für die Nationalmannschaften auszuwählen.

Warum sind Änderungen nötig?

Zentrales Ziel der Neuerungen ist die Angleichung an internationale Standards, sodass die Ranglisten mit denen anderer Verbände besser vergleichbar sind. Wird dies durch eine bessere und individuellere Abbildung der Pilotenleistungen erreicht, kann eine Wertung auf Augenhöhe mit der IGC-Weltrangliste realisiert werden, ohne hohe Aufnahmegebühren zu zahlen. Aus den verschiedenen Qualifikationsmeisterschaften können sich höchstens Prozent der dortigen Teilnehmer zur Deutschen Meisterschaft qualifizieren. Sollten danach noch Startplätze frei sein, werden diese anhand der Rangliste vergeben.

Eine Ursache für den Handlungsbedarf ist eine zunehmende "Ehrenamtsmüdigkeit" auch im Breitsport Segelflug. Laut Buko Segelflug zeigen die Erfahrungen der letzten Jahre, dass es immer schwieriger wird, Vereine zu finden, die eine Qualifikationsmeisterschaft ausrichten wollen oder können. Dieser Entwicklung soll vorbeugend mit der Möglichkeit entgegengesteuert werden, sich klassenspezifisch über die Rangliste für eine Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Dies dient als zusätzliches Backup für Jahre, in denen möglicherweise nicht genügend Ausrichter für Qualis gefunden werden.

Welche Grundsätze gelten?

Grundlage sind – wie angsprochen – die Ranglisten. Dabei gibt es eine Gesamtrangliste und je eine spezifische für die Wettbewerbsklassen, also Club-, Standard-, 15m-, 18m-, Doppelsitzer- und Offene Klasse. Der Wertungszeitraum umfasst die letzten vier Jahre, letzter Wertungstag der Saison ist regelmäßig der letzte Tag des Septembers im Saisonjahr. Maximal zwölf Wettbewerbsflüge fließen in die Wertung ein, davon maximal sechs aus einem Wettbewerb. Auf wie vielen unterschiedlichen Wettbewerben diese Flüge absolviert wurden, spielt keine Rolle. Bereits ab dem ersten Wertungstag zählen die eingereichten Wettbewerbsflüge für die Rangliste.

Bei einem zentralen Wettbewerb orientiert sich die maximale Menge der zu vergebenen Ranglistenpunkte an der Kategorie mit dem sogenannten Maßstab des Wettbewerbes, Details dazu finden sich in der Anlage D der Segelflug-Wettbewerbsordnung (SWO). Unabhängig von ihrer letztlichen Wettbewerbsplatzierung, wird der Maßstab durch die fünf besten Gesamtranglisten-Piloten des Teilnehmerfeldes bestimmt. Zur Berechnung des Maßstabs wird der Mittelwert ihrer Ranglistenpunkte zugrunde gelegt. Welchen prozentualen Anteil der Ranglistenpunkte nun jeder einzelne Pilot aus dem Gesamtteilnehmerfeld erhält, richtet sich nach seiner finalen Platzierung im Wettbewerb.

Die zentralen Wettbewerbe werden durch die DMSt ergänzt. Im Vergleich bringt der dezentrale Wettbewerb zwar deutlich weniger Punkte ein, als die Teilnahme an einem zentralen Wettbewerb – im Ergebnis zählt aber jeder einzelne Wertungspunkt bei der Vergabe der besten Ranglistenplätze. Auch Neulinge, die noch nicht bei zentralen Wettbewerben fliegen konnten, können hier erste Punkte einfahren.

Mehr Punkte sammeln

Auch die Teilnahme an regionalen oder ausländischen Wettbewerben bringt künftig Ranglistenpunkte. Voraussetzung dafür ist, dass das dem Wettbewerb zugrundeliegende Regelwerk den offiziellen Vorgaben eines zentralen Wettbewerbs gemäß SWO entspricht, um faire Verhältnisse bei der Punktevergabe zu erhalten. Die Bewertung von Flügen von ausländischen Wettbewerben bemisst sich an den Vorgaben für die IGC-Weltrangliste.

Damit die gesammelten Punkte für die Rangliste zählen, gibt es zwei Möglichkeiten: Zum einen kann der Ausrichter eines regionalen Wettbewerbs sein Event beim Bundesverband vorab anmelden, sodass die Punkte automatisch in die Rangliste übernommen werden. Bei ausländischen Wettbewerben, die in der Regel nicht beim DAeC angemeldet werden, dann können die Punkte nachträglich in die Rangliste mitaufgenommen werden. Voraussetzung ist, dass der Pilot seine Absicht und alle Informationen zum Wettbewerb und Flug innerhalb von vier Wochen nach dem letzten Wertungstag per E-Mail an segelflug@daec.de übersendet.

Wertung in den Klassen

Eine Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft über die Rangliste erfolgt grundsätzlich klassenspezifisch. Anhand der jeweiligen Klassen-Ranglisten wird entschieden, wer sich hier für die DM qualifiziert. Klassenspezifische Ergebnisse gelten als Vorerfahrung. Als solche können die maximale zwölf Flüge eingereicht werden. Falls der Pilot in der jeweiligen Klasse keinerlei Vorerfahrung hat, sind maximal acht der zwölf eingereichten Flüge wertungsfähig.

Bei Wettbewerben mit gemischten Klassen wird bei Eingabe der Ergebnisse eine Klasse vorläufig als gesetzt festgelegt. Die Ergebnisse werden sodann gewertet, wobei der Pilot das Ergebnis nachträglich im Portal Copilot der gewünschten Klasse zuordnen kann. Alle Segelflieger haben bis Ende Februar Zeit, ihre noch offenen Flüge aus den vergangenen vier Jahren zuzuordnen. Im Rahmen der Umstellung muss dies einmalig für alle Wettbewerbe aus dem Zeitraum vom 01. Oktober 2021 bis zum 30. September 2025. Dabei darf nur eine Klasse gewählt werden, deren Klassendefinition das im jeweiligen Wettbewerb verwendete Flugzeug entspricht. Außerdem muss die gewählte Klasse in dem Wettbewerb in der Klasse grundsätzlich zugelassen sein.

Beispiel: Fliegt Pilot A mit einem Discus 2 beim PribinaCup in der 15m-Klasse, kann er diesem Wettbewerb die Standardklasse oder die 15m-Klasse zuweisen. Pilot B, der mit einer ASW27 teilnimmt, kann das Ergebnis nur in der 15m-Klasse zuordnen. Fliegt ein Pilot C mit einer LS4 beim PribinaCup in der Offenen Klasse mit, kann er das Ergebnis jeder Klasse außer der Doppelsitzerklasse zuordnen.