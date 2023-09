Die Veranstalter der AERO wollen im Jahr 2024 mit der Gliding Expo den Segelflug wieder in den Fokus der Luftsport-Interessierten rücken. Zur 30. Ausgabe der Leitmesse der Allgemeinen Luftfahrt ist die AERO Gliding Expo in der Zeppelin CAT Halle A1 geplant. In der größten Halle auf dem Gelände der Messe Friedrichshafen setzt der Messeveranstalter fairnamic GmbH in Zusammenarbeit mit Luftsportverbänden und namhaften Segelflugzeug-Herstellern ein neues Konzept für den Segelflug um. Erstmals wird dabei die Zeppelin CAT Halle A1 einen eigenen Konferenzbereich für den Segelflug bekommen, bei dem hochgradig besetzte Vorträge und Podiumsdiskussionen zu Zukunftsthemen des Segelflugs stattfinden sollen. Informationsstände von Luftsportvereinen und Verbänden wie dem Deutschen Aero Club e.V. (DAeC) zum lautlosen Fliegen runden das umfassende Angebot auf der Jubiläums-AERO ab.