Segelflug in den USA: Im Downwind von Minden bis Dodge City

Die Idee für diesen Flug ist älter als moderne Wellenmodelle, älter als SkySight und digitale Flugplanung. "Ich wurde von Joachim Kuettner inspiriert, der vor vielen Jahren davon überzeugt war, dass ein Flug wie dieser möglich ist, indem man die Gebirgswelle in der Sierra Nevada nutzt und einen Downwind-Flug bis nach Kansas ausschließlich in der Gebirgswelle durchführt", sagt Gordon Boettger ein paar Tage nach seinem Erfolg. "Ich war damals Anfang zwanzig und bereits fasziniert vom Wellenflug. Es ist ein Traum vieler Piloten, einen solchen Flug zu machen. Ich war einer dieser Träumer, aber am 19. Dezember 2025 habe ich diesen Traum wahr gemacht und damit auch die Träume anderer erfüllt."