RED Aircraft: Fünf Jahre Haft für Firmengründer Raikhlin

Es war wohl zu schön, um wahr zu sein. Ein russischstämmiger Flugzeugbauingenieur entwickelt mit seiner in Deutschland ansässigen Firma einen bärenstarken Zwölfzylinder-Dieselmotor für Luftfahrtanwendungen. 500 PS Startleistung, FAA- und EASA-Zulassung und der vergleichsweise günstige Verbrauch infolge des Selbstzünder-Konzepts: Der RED A03 hatte durchaus das Zeug, mancher Propellerturbine in bestimmten Anwendungen Konkurrenz zu machen. De Havilland Beaver, Cessna Caravan, OTTO Aviation Celera, AirTractor AT-301 – so manches in die Jahre gekommene Flugzeugmuster schien mit STCs für ein Engine-Upgrade eine realistische Zukunft zu erhalten.