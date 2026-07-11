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Warum 420 ppm CO2 ein Problem sind

Nachhaltig fliegen
Warum 420 ppm CO2 ein Problem sind

Um zu verstehen, wie schnell und dramatisch die Erwärmung des Klimas durch den Menschen voranschreitet, hilft ein Blick auf die thermodynamischen Prozesse der Atmosphäre. Dabei dreht sich alles um die Zunahme der CO2-Konzentration.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 11.07.2026
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Sunrise Over Earth from Space
Foto: Moment RF

Die Erdatmosphäre ist ein komplexes thermodynamisches System, in dem Flugzeuge der Allgemeinen Luftfahrt zwischen 2000 Fuß und FL 200 operieren. Diese Flughöhen liegen vollständig in der Troposphäre und sind warm genug, sodass persistente Kondensstreifen, die in der Verkehrsluftfahrt etwa die Hälfte der Klimawirkung ausmachen, bei GA-Flughöhen nicht entstehen. Die Klimawirkung der GA ist daher im Wesentlichen eine CO₂-Geschichte, und die beginnt mit der Strahlungsbilanz der Erde.

Die Strahlungsbilanz der Erde

Die Sonne ist die primäre Energiequelle für das Klimasystem der Erde. Sie strahlt ihre Energie kugelförmig in alle Raumrichtungen ab. Diese Energie verteilt sich auf eine Kugeloberfläche von 4πr², wobei r der Abstand zur Sonne ist. Für den ...