Warum 420 ppm CO2 ein Problem sind

Die Erdatmosphäre ist ein komplexes thermodynamisches System, in dem Flugzeuge der Allgemeinen Luftfahrt zwischen 2000 Fuß und FL 200 operieren. Diese Flughöhen liegen vollständig in der Troposphäre und sind warm genug, sodass persistente Kondensstreifen, die in der Verkehrsluftfahrt etwa die Hälfte der Klimawirkung ausmachen, bei GA-Flughöhen nicht entstehen. Die Klimawirkung der GA ist daher im Wesentlichen eine CO₂-Geschichte, und die beginnt mit der Strahlungsbilanz der Erde.