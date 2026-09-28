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Kostenlose Webinare im Herbst: Garmin-Avionik im Fokus

Kostenlose Webinare im Herbst
Garmin informiert über aktuelle Avionik

Sie interessieren sich für Garmins aktuelle Avionik und haben Lust auf eine fliegerische Fortbildung? Dann hat Garmin ein Angebot: Von Oktober bis Dezember gibt es einige kostenlose Webinare für Piloten.

Redaktion
ArtikeldatumVeröffentlicht am 28.09.2026
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Garmin informiert über aktuelle Avionik
Foto: Garmin

Gastgeber ist Fabian Kienzle, Senior Aviation Sales Manager. Die Teilnahme ist kostenlos, die Webinare werden in deutscher Sprache abgehalten und nicht aufgezeichnet.