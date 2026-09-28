Kostenlose Webinare im Herbst: Garmin-Avionik im Fokus

Gastgeber ist Fabian Kienzle, Senior Aviation Sales Manager. Die Teilnahme ist kostenlos, die Webinare werden in deutscher Sprache abgehalten und nicht aufgezeichnet.
14.10.2026, 17 Uhr: Garmin AXIS – dein neues Cockpit für Experimentals und Ultraleicht-Flugzeuge
21.10.2026, 17 Uhr: Garmin AXIS – dein neues Cockpit für zertifizierte Flugzeuge
29.10.2026, 17 Uhr: Upgrades für dein G1000 ausgerüstetes Flugzeug
25.11.2026, 17 Uhr: Garmin Autopiloten genau erklärt – GFC 500 & GFC 600
03.12.2026, 17 Uhr: Garmin AXIS – dein Neues Cockpit für Experimentals und Ultraleicht-Flugzeuge
10.12.2026, 17 Uhr: Garmin AXIS – dein Neues Cockpit für zertifizierte Flugzeuge