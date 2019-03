Allein 21 der 43 bestellten Hubschrauber gingen an die Air Medical Group Holdings, die bereits seit vielen Jahren zum Kundenstamm von Airbus Helicopters zählt und sich für einen Mix aus einmotorigen H125 und zweimotorigen H135 entschieden hat.

Die in Atlanta neu vorgestellte H145 „überzeugte Erstkunden in wichtigen Marktsegmenten“ so Airbus Helicopters. Es gab noch während der Messe zehn Neubestellungen und Nachrüstungen für weitere neun Hubschrauber.

Weitere Bekanntmachungen während der Heli-Expo betrafen zukunftsweisende Partnerschaften. So wird Airbus die IFR-zugelassene H135, mit der sich das Unternehmen an der Ausschreibung der U.S. Navy für neue Trainingshubschrauber beteiligt, mit dem Turbinentriebwerk PW 206B3 von Pratt & Whitney ausstatten.

Außerdem wird Airbus Helicopters künftig mit Skytrac, AMS und Lundin Software zusammenarbeiten, um durch neue Möglichkeiten der Datenerfassung die Datenbestände von Airbus ausbauen und seinen Kunden wertschöpfende Analysedienste anbieten zu können.

Auch im HCare-Support konnte sich Airbus Helicopters wichtige Aufträge sichern, darunter den ersten HCare-Infinite-Vertrag für Superior Helicopters in Nordamerika und einen globalen Unterstützungs-Vertrag für 19 Hubschrauber des National Police Air Service von Großbritannien.