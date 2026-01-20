Tecnam P2006T NG kommt nach Nordamerika

Der italienische Flugzeugbauer Tecnam hat die Markteinführung der P2006T NG (Next Generation) in den Vereinigten Staaten und Kanada bekanntgeben. Die Zweimot ist die neueste Weiterentwicklung der Baureihe und wird bereits in mehreren Ländern ausgeliefert.

Laut Hersteller ist die Baureihe besonders bei Ausbildungsbetrieben gefragt. Den Erfolg führt das Unternehmen auf ihre Zuverlässigkeit, niedrige Betriebskosten und eine besondere Eignung für die Ausbildung zurück. Die NG habe durch enge Zusammenarbeit mit den Betreibern umfangreiche Verbesserungen zu bieten, verkündet der Hersteller außerdem in einer Pressemitteilung.

Fahrplan für den nordamerikanischen Markt Den offiziellen Verkaufsstart für den nordamerikanischen Flugzeugmarkt hat Tecnam auf den 19. Januar dieses Jahres terminiert. Die FAA-Zertifizierung soll im vierten Quartal 2026 vorliegen, erste Auslieferungen sind für das erste Quartal 2027 geplant.

Hersteller wirbt mit einem sparsamen Antrieb Die P2006T NG ist bereits in mehreren Ländern außerhalb Nordamerikas im Einsatz. Sie wurde insbesondere für die hohen Anforderungen an Flugschulen und als effizientes Reiseflugzeug entwickelt. Angetrieben wird die NG von zwei Rotax 912iSc3-Motoren mit Kraftstoffeinspritzung. Dadurch soll sie besonders effizient und sparsam fliegen. Darüber hinaus biete die P2006T NG ein erhöhtes maximales Startgewicht und somit eine größere Nutzlastkapazität und Flexibilität für Schulungen, Reisen sowie Sondereinsätze, so Tecnam.

Avionik für professionelle Schulung Auch bei der Avionik hat der Hersteller vor allem die Ausbildung im Blick: Das Cockpit ist mit dem Garmin G1000 NXi ausgestattet, einschließlich GCU 477 FMS-Tastatur und GFC 700 Digital-Autopiloten, sodass Piloten auf einer Avionik trainieren können, die vollständig auf moderne Airliner und eine kommerzielle Luftfahrtumgebungen abgestimmt ist.

Mehrere Optionen für den nordamerikanischen Markt Die P2006T NG wird auf dem nordamerikanischen Markt in mehreren Konfigurationen angeboten: als Trainer für Ausbildungseinsätze, in einer Sport-Version mit hochwertiger Innenausstattung und als Special Mission Platform (SMP) für Überwachungs-, Kartierungs- und Versorgungsmissionen.