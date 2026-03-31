NFL ab sofort kostenlos

Laut einer Pressemitteilung stellt die Deutsche Flugsicherung (DFS) die sogenannten Nachrichten für Luftfahrer (NFL) künftig kostenlos online für Pilotinnen und Piloten zur Verfügung. "NfL sind das offizielle Amtsblatt der deutschen Luftfahrt. Sie enthalten verbindliche Regelungen, aeronautische Hinweise und ergänzende Informationen", heißt es in der Mitteilung.
Erweitertes Online-Angebot
Für Luftverkehrsteilnehmer aller Art, zudem für Luftfahrtunternehmen sowie weitere Akteure der Branche sind die Informationen besonders wichtig. Das kostenlose Online-Angebot der DFS wird mit der Änderung ausgeweitet. Ab sofort können die aktuellen NFL sowie andere Daten unter https://aip.dfs.de/basicAIP/ abgerufen werden, analog zur Aeronautical Information Publication (AIP).
"Mit dieser Erweiterung erhalten alle Luftraumnutzer einen zentralen, kostenfreien Zugang zu wesentlichen Luftfahrtinformationen", betont die DFS. Dies gehe zurück auf eine entsprechende Weisung des Verkehrsministeriums. Die NfL – einschließlich der außer Kraft gesetzten Ausgaben – blieben weiterhin über die bekannten Vertriebskanäle verfügbar, meldet die DFS in der Mitteilung.