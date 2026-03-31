NFL ab sofort kostenlos

Laut einer Pressemitteilung stellt die Deutsche Flugsicherung (DFS) die sogenannten Nachrichten für Luftfahrer (NFL) künftig kostenlos online für Pilotinnen und Piloten zur Verfügung. "NfL sind das offizielle Amtsblatt der deutschen Luftfahrt. Sie enthalten verbindliche Regelungen, aeronautische Hinweise und ergänzende Informationen", heißt es in der Mitteilung.

Erweitertes Online-Angebot Für Luftverkehrsteilnehmer aller Art, zudem für Luftfahrtunternehmen sowie weitere Akteure der Branche sind die Informationen besonders wichtig. Das kostenlose Online-Angebot der DFS wird mit der Änderung ausgeweitet. Ab sofort können die aktuellen NFL sowie andere Daten unter https://aip.dfs.de/basicAIP/ abgerufen werden, analog zur Aeronautical Information Publication (AIP).