Isländische Hilfe für die Schweiz: Coast Guard fliegt Fischhaut für Brandopfer

Trotz widriger Wetterbedingungen flog die isländische Küstenwache am Freitagmorgen 14 Isolierbehälter mit frischer Kabeljau-Fischhaut aus den Gewässern vor Grönland von Reykjavíks Inlandsflughafen zum britischen Spezialhersteller Kerecis. Dort entstehen aus der extrem reinen Fischhaut Pflaster, die als künstliche Haut auf Brandverletzungen aufgebracht werden können, um die Heilung zu unterstützen. Das Unternehmen Kerecis hatte die Küstenwache Islands am 3. Januar kontaktiert.

Nach dem Brandunglück im Schweizer Ferienort Crans-Montana mit 40 Toten müssen 116 Patienten mit teilweise schweren Brandverletzungen behandelt werden. Sie wurden dazu europaweit in Spezialkliniken verlegt, darunter nach Deutschland.

Rohstoff stammt vom Kabeljau Die Fischhaut, die für die Herstellung der Pflaster benötigt wird, stammt vom Kabeljau, der in den Gewässern vor der Küste Grönlands laut Unternehmensangaben, "nachhaltig" gefangen und verarbeitet wird. Die Fischaut wird dann, nach einem patentierten und besonders schonenden Spezialverfahren, sterilisiert, sodass die Zell- und Molekularstruktur und auch deren Dreidimensionalität erhalten bleiben. Die Pflaster sehen aus wie ein weißer Netzverband, sind steril und können auf Branwunden gebracht werden, wo sie das Nachwachsen natürlicher Haut und die Wundheilung unterstützen.

Die Rettungsflieger liefern Nachschub Die Isländische Website mbl zitierte Kerecis-Gründer und -Vorstandschef Guðmundur Fertram zum Unglück in der Schweiz mit den worten "Das Ganze ist eine unglaubliche Tragödie und es bricht uns das Herz, von allen diesen jungen Menschen zu erfahren, die schwere Brandverletzungen erlitten haben und nun um ihr Leben kämpfen. Aber zugleich gibt es auch ein eigenartiges und doch sehr wichtiges Gefühl zu sehen, wie unsere Technologie und unsere Mitarbeit hier direkt zum Wohlbefinden der Patienten und einer besseren Heilungschance beitragen kann". Fertram zeigte sich begeistert davon, wie schnell die Isländische Küstenwache eingesprungen sei, als sich die Vorräte von Kerecis dem Ende zuneigten.