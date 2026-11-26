Der tschechische Hersteller BRM Aero meldet, dass Bristell B23-916 IFR die EASA-Zulassung erhalten hat. Der Ganzmetall-Tiefdecker ist nach Angaben des Herstellers das erste musterzugelassene Flugzeug mit dem 160 PS (118 kW) starken Rotax 916 iS, das in IMC fliegen darf. Bereits in der Vergangenheit war die B23 mit dem Rotax 916 iS Vorreiter: Im Dezember 2025 erhielt sie als erstes Flugzeug mit dem Rotax 916 iS die Zulassung nach EASA CS-23. Kunden, die Wert auf IFR-Betrieb legen, haben bei der Motorisierung jetzt die Wahl zwischen dem Rotax 915 iS und dem 916 iS. BRM Aero bewirbt die B23-916 IFR als zweisitziges Flugzeug für Grundschulung, Nachtflug und Instrumentenflugausbildung, das mit guter Steigleistung und Höhenreserven punktet.
Die B23-916 IFR ist das sechste Modell in der Musterzulassung der B23 (EASA.A.642): B23 Rotax 912 (Oktober 2020), B23-915 (Januar 2022), B23-915 IFR (Dezember 2024), B23-912iS (Mai 2025), B23-916 (Dezember 2025), B23-916 IFR (November 2026). Seit September 2025 besteht auch eine US-amerikanische FAA-Zulassung für die B23, während die Zertifizierung der 916-iS-Modelle in den USA noch in Arbeit ist. Seit 2009 wurden nach Angaben des Herstellers mehr als 1200 Bristell-Flugzeuge ausgeliefert, alle gebaut in Kunovice in Tschechien.