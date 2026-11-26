Der tschechische Hersteller BRM Aero meldet, dass Bristell B23-916 IFR die EASA-Zulassung erhalten hat. Der Ganzmetall-Tiefdecker ist nach Angaben des Herstellers das erste musterzugelassene Flugzeug mit dem 160 PS (118 kW) starken Rotax 916 iS, das in IMC fliegen darf. Bereits in der Vergangenheit war die B23 mit dem Rotax 916 iS Vorreiter: Im Dezember 2025 erhielt sie als erstes Flugzeug mit dem Rotax 916 iS die Zulassung nach EASA CS-23. Kunden, die Wert auf IFR-Betrieb legen, haben bei der Motorisierung jetzt die Wahl zwischen dem Rotax 915 iS und dem 916 iS. BRM Aero bewirbt die B23-916 IFR als zweisitziges Flugzeug für Grundschulung, Nachtflug und Instrumentenflugausbildung, das mit guter Steigleistung und Höhenreserven punktet.