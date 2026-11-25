Starke Mittagsthermik im Anflug auf ein Alpental, die Variometeranzeige schlägt aus wie wild, das Flugzeug ruckelt und schüttelt. Was Segelfliegern das Grinsen ins Gesicht treibt, ist für viele Passagiere in Kleinflugzeugen und auch für manche Piloten der Moment, in dem der Flugspaß abrupt endet. Bisher blieben Aviateuren nur zwei Möglichkeiten: Augen zu und durch, wenn man schon in der Luft war, oder beim Anblick fetter Cumuli gleich am Boden bleiben. Beides keine schönen Optionen.