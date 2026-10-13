Elixier-Crash: Landeklappe beim Touch-and-Go verloren

Das missglückte Touch-and-Go-Manöver mit einer Elixir, bei dem am 1. Oktober die beiden Werkspiloten tödlich verunglückten, ist wohl auf den Verlust einer Landeklappe zurückzuführen. Laut einem eine Woche nach dem Unfall veröffentlichten Zwischenbericht der französischen Unfalluntersuchungsbehörde BEA verlor das Flugzeug im Rahmen eines Produktions-Testfluges in der letzten Kurve einer in niedriger Höhe geflogenen Platzrunde die linke Landeklappe. Infolge dessen verloren die Piloten die Kontrolle über das Flugzeug und lösten den Rettungsschirm aus, der sich allerdings nicht mehr ausreichend öffnete, um das Leben der beiden Insassen zu retten.

Zur Ursache des technischen Defektes gibt es bislang keine Erkenntnisse. Der Hersteller Elixier Aircraft arbeitet nach eigenen Angaben intensiv mit der BEA zusammen, um den Vorfall restlos aufzuklären. Zunächst reagierte Elixier selbst mit der Veröffentlichung eines Alert Service Bulletins (ASB-633-005-R01), in dem das Grounding aller Elixir-Flugzeuge angeordnet wird. Dieser Auflage schloss sich die Europäische Luftfahrtbehörde EASA am 2. Oktober an und gab eine Emergency Airworthiness Directive (2026-0191-E) heraus, die ein Startverbot für alle jemals gebauten Exemplare des Composite-Zweisitzers beinhaltet. Aktuell sind etwa 60 Flugzeuge hergestellt und ausgeliefert worden.