DRF Luftrettung startet von Berlin-Steglitz

Die DRF Luftrettung hat den Standort Berlin-Steglitz mit dem Rettungshelikopter Christoph 31 von der ADAC Luftrettung übernommen. Das meldete die Organisation in einer Pressemitteilung. Künftig starte Christoph 31 vom Charité Campus Benjamin Franklin in Steglitz in den rot-weißen Farben der DRF Luftrettung, heißt es in der Mitteilung. Die DRF Luftrettung will die Arbeit der traditionsreichen Station noch besser als bislang weiterführen, betonte Dr. Krystian Pracz, CEO der DRF Luftrettung: "Wir freuen uns, dass nun auch die Besatzungen von Christoph 31 mit den hohen Qualitätsstandards der DRF Luftrettung für Patientinnen und Patienten in Berlin und angrenzenden Gebieten im Einsatz sind." Wie an den Stationen in Berlin-Marzahn und Berlin-Buch würden Menschen in medizinischen Notlagen nun auch hier von einer umfassenden und hochprofessionellen Notfallversorgung profitieren, so Pracz. Damit decke die DRF Luftrettung in Berlin das gesamte Leistungsspektrum der Luftrettung ab, von der Notfallrettung über Intensivtransporte bis hin zu Nachtflügen und Windenrettungen.

Neuer Hubschrauber für den Standort Zum Einsatz soll der Pressemitteilung zufolge ab sofort ausschließlich ein Hubschrauber des Typs H135 kommen. Der neue Hubschrauber biete im Vergleich zu dem bislang vom ADAC eingesetzten EC135 deutliche Vorteile. Er verfügt über ein Glascockpit, in dem alle wichtigen Flugdaten auf großen Bildschirmen angezeigt werden und einen Vier-Achsen-Autopilot, der die Piloten in verschiedenen Flugphasen entlastet. Das Anti-Kollisions-System erhöht die Sicherheit von Crew und Patienten laut DRF Luftrettung zusätzlich. Auch die medizinische Ausstattung in der Kabine soll höchsten Ansprüchen an eine optimale Patientenversorgung und Sicherheit genügen. "Die DRF Luftrettung steht für Verlässlichkeit, Professionalität und Innovation. Es ist uns ein Anliegen, die Luftrettung nach höchsten Qualitätsansprüchen stetig weiterzuentwickeln", sagte Pracz. Sowohl die medizinische Ausstattung der eingesetzten Hubschrauber als auch die Qualifikation der Besatzungen geht der Organisation zufolge weit über den Standard hinaus.