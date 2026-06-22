Do-Days 2026: Drei Jubiläen am Bodensee

Bodensee, Alpen, fantastische Landschaft – die Lagedes Airports Friedrichshafen macht ihn zur beliebten Destination für Privatpiloten. Am 8. und 9. August lohnt sich ein Besuch wieder ganz besonders, denn dann lädt das Dornier Museum zu den alljährlichen Do-Days.

Drei Jubiläen in einem Jahr Und 2026 wird das Event noch eine Spur spannender, denn es fallen gleich mehrere bedeutende Jubiläen zusammen. Zum einen wird die Dornier Do 27 70 Jahre alt, ebenso die deutsche Luftwaffe. Schließlich feiert der Flughafen sein 111-Jähriges. Grund genug für die Organisatoren, ein vielseitiges Programm zwischen historischen Flugzeugklassikern und moderner Militärluftfahrt zusammenzustellen, das auch Bezüge zur langen Tradition des Flughafens Friedrichshafen und des Luftfahrtstandorts Bodensee herstellt.

Rolf Schwark Historische Flugzeuge, der Zepplin NT und ein Airport mit 111-jähriger Geschichte - das sind die Do-Days 2026.

Do 27 im Fokus Rund 60 Gastflugzeuge sind angekündigt, die Besucherinnen und Besucher aus nächster Nähe erleben und mit den Piloten ins Gespräch kommen können. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf dem Jubiläum der Do 27 – dem ersten in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg in Serie gebaute Flugzeug. Zahlreiche Do 27-Besatzungen werden zu einem großen Klassentreffen am Bodensee erwartet und erinnern gemeinsam an die Erfolgsgeschichte des legendären Flugzeugs.

A400M und CH-53 zu Gast Zu den spektakulärsten Gästen des Flugwochenendes zählten die A400M des Lufttransportgeschwaders 62 aus Wunstorf und die CH-53 des Hubschraubergeschwaders 64 aus Laupheim, die beide auf dem Static Display präsentiert werden. Beide Luftfahrzeuge können aus nächster Nähe besichtigt und teilweise auch von innen erkundet werden. Die Crews stehen den Gästen für Fragen und Gespräche zur Verfügung und geben Einblicke in die Aufgaben und Einsatzbereiche der Luftwaffe.

Carsten Vennemann / Bundeswehr Der A400M ist stets eine beeindruckende Erscheinung - ob am Boden oder in der Luft.