Black Week bei fly+: Satte 50% auf fly+ sparen Premium-Inhalte von aerokurier, FLUG REVUE und Klassiker der Luftfahrt lesen – und das zum Top-Preis: Mit unserem Bezahlangebot fly+ nutzen Sie die Plus-Inhalte von aerokurier.de und flugrevue.de. Vom 23. bis 30. November 2026 stehen zwei Black-Week-Angebote zur Wahl: 8 Wochen für 5,50 Euro oder das Jahresabo für 47,94 Euro.

8 Wochen für 5,50 Euro 8 Wochen fly+ für 5,50 Euro: Sie möchten fly+ kennenlernen? Das Acht-Wochen-Angebot kostet in der Black Week 5,50 Euro statt 10,98 Euro. Damit erhalten Sie Zugang zu den Plus-Leistungen – von exklusiven Online-Inhalten bis zum E-Paper von aerokurier, FLUG REVUE und Klassiker der Luftfahrt.

Danach kostet das Abo 2,50 Euro pro Woche und ist monatlich kündbar.

Ein Jahr fly+ für 47,94 Euro Sie möchten fly+ gleich ein ganzes Jahr nutzen? Das Jahresabo erhalten Sie im Black-Week-Angebot für 47,94 Euro statt 95,88 Euro.

Danach kostet das Abo 7,99 Euro pro Monat und ist monatlich kündbar.