Austro Engine: Fünf Millionen Stunden in Diamond-Flugzeugen

Fünf Millionen Flugstunden – so lautet die stattiliche Bilanz, die die globale Flotte jener Muster von Diamond Aircraft absolviert hat, bei denen ein Triebwerk von Austro Engine unter der Cowling werkelt. "Diese Leistung unterstreicht die Zuverlässigkeit, Effizienz und Leistungsfähigkeit der Triebwerke von Austro Engine, die zum Rückgrat der modernen Kolbenmotorplattformen von Diamond Aircraft geworden sind", heißt es in einer Pressemitteilung von Diamond Aircraft selbstbewusst.

Die Erfassung der Flottenstunden begann laut Diamond im Jahr 2009, und heute sind weit über 5500 Aggregate von Austro Engine in 82 Ländern weltweit im Einsatz. Die Muster, die damit angetrieben werden, darunter die SEP DA40 und DA50 sowie die MEP DA42 und ihre große Schwester DA62, werden von Privatpersonen und Vereinen ebenso betrieben wie von Flugschulen und kommerziellen Vercharterern. Überdies nutzen immer mehr Behörden und militärische Anwender vor allem die DA62 als Plattform für Special-Missions-Equipment.

Unter den Cowlings der Flugzeuge arbeiten entweder der AE300 mit 1991 Kubikzentimetern Hubraum und 168 PS oder der hubraumgleiche AE 330 mit 180 PS.

Bezüglich der Erfassung konkretisiert Diamond, dass es sich dabei um sogenannte LIN-Flugstunden handelt, was für Life in Network steht und die kumulierte Betriebszeit der Motoren der gesamten globalen Flotte meint, die durch die integrierten Überwachungssysteme von Austro Engine erfasst wird. Diese Kennzahl liefere ein präzises Maß für die Zuverlässigkeit und Leistung in der Praxis, da sie Daten von Tausenden von Flugzeugen aggregiert, die weltweit unter unterschiedlichen Bedingungen im Einsatz sind.