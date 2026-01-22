50 Flugplätze bieten Carsharing-Service für Piloten an

Wer schon einmal bei wenig Flugbetrieb auf einem abgelegenen Flugplatz gelandet ist, kennt das Problem: Wie kommt man in die nächstgelegene Stadt oder zum Hotel, wenn der Flugplatz außerhalb des ÖPNV-Netzes liegt und kein Taxi weit und breit zu sehen ist? Mit einer zufälligen Mitfahrgelegenheit oder einem Leihfahrrad am Platz kann man vor dem Start keinen vernünftigen Reiseplan machen. Was also tun? Der app-basierte Mobilitätsdienst app2drive bietet eine Lösung für das Problem. Mit der digitalen Anwendung können Piloten und Mitflieger bequem einen Carsharing-Dienst nutzen. app2drive bietet dabei stationsgebundene Fahrzeuge an über 50 kleinen und mittelgroßen Flugplätzen in ganz Deutschland und einigen angrenzenden Ländern, von Neuhausen ob Eck bis Sankt Peter-Ording, von Wiener Neustadt bis Groningen (die vollständige Liste der Flugplätze siehe unten). Der Zugang erfolgt digital per Smartphone, ohne klassischen Schalter.

Service kurzzeitig eingestellt Obwohl der Dienst Ende 2025 zeitweise eingestellt wurde, soll er nun wieder dauerhaft zur Verfügung stehen, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung versicherte. Demnach hat die NOVA Succession GmbH aus Celle die Marke app2drive übernommen und führt den Betrieb in gewohnter Weise fort. Für Nutzerinnen und Nutzer ändert sich laut Anbieter im Alltag nichts: Buchungen sind regulär möglich, bestehende Kundenkonten bleiben erhalten, der Service läuft stabil und zuverlässig weiter, heißt es in der Mitteilung weiter.

Zum Service gehört eine flexible Rückgabe der Fahrzeuge: Sie können an einem Standort übernommen und an einem anderen zurückgegeben werden. Für Geschäftsreisende kommt laut app2drive ein weiterer Vorteil hinzu: Die Abrechnung erfolgt digital, zusätzliche Tankbelege entfallen. Das vereinfacht die Reiseplanung und die Reisekostenabrechnungen.

Spezialisiertes Angebot für GA-Community Der Service soll in der Allgemeinen Luftfahrt eine Lücke schließen, die klassische Mietwagenangebote häufig unflexibler machen. App2drive hat keinen Counter, keine begrenzten Öffnungszeiten und bringt keine Abhängigkeit von Personal vor Ort mit sich. Die App soll ein "spezialisiertes Angebot für die GA-Community" sein und "sich konsequent auf die Bedürfnisse der Allgemeinen Luftfahrt fokussieren", so der Anbieter. Das Angebot könne jedoch nur dann dauerhaft funktionieren, wenn der Service angenommen wird, betonte das Unternehmen gegenüber dem aerokurier.