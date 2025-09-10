Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle Fly+ Artikel
MotorflugMenü aufklappen
Business AviationMenü aufklappen
Segelflug
Ultraleicht
PraxisMenü aufklappen
Szene
Jobs
Zur Startseite
Szene

Liveblog: Alles News vom Hahnweide-Oldtimertreffen 2025

Liveblog
Hahnweide-Oldtimertreffen 2025

Wenn auf der Hahnweide die Motoren aufheulen, dann sind der aerokurier und sein Schwestermagazin Klassiker der Luftfahrt mittendrin statt nur dabei. Besuchen Sie uns am Stand oder verfolgen sie das Event in unserem Liveticker.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 10.09.2025
Als Favorit speichern
Hahnweide-Oldtimertreffen 2025
Foto: Patrick Zwerger

Bf 109, Spitfire, Mustang, Fw 190 – das Who-is-who der Weltkriegsjäger ist in diesem Jahr ebenso auf dem Flugplatz Hahnweide zu Gast wie zahlreiche Oldies, die als Brot-und-Butter-Flieger noch heute regelmäßig bewegt werden und ihre Besitzer im historischen Ambiente von einem Sehnsuchtsort zum anderen bringen.

Wer nicht selbst nach Kirchheim kommen und das Spektakel verfolgen kann, dem bietet unser Liveblog Bilder, Videos und kleine Geschichten rund um das größte Treffen für historische Flugzeuge auf dem europäischen Festland.