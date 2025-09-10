Liveblog: Alles News vom Hahnweide-Oldtimertreffen 2025

Bf 109, Spitfire, Mustang, Fw 190 – das Who-is-who der Weltkriegsjäger ist in diesem Jahr ebenso auf dem Flugplatz Hahnweide zu Gast wie zahlreiche Oldies, die als Brot-und-Butter-Flieger noch heute regelmäßig bewegt werden und ihre Besitzer im historischen Ambiente von einem Sehnsuchtsort zum anderen bringen.