Liveblog: Alles News vom Hahnweide-Oldtimertreffen 2025

Bf 109, Spitfire, Mustang, Fw 190 – das Who-is-who der Weltkriegsjäger ist in diesem Jahr ebenso auf dem Flugplatz Hahnweide zu Gast wie zahlreiche Oldies, die als Brot-und-Butter-Flieger noch heute regelmäßig bewegt werden und ihre Besitzer im historischen Ambiente von einem Sehnsuchtsort zum anderen bringen.
Wer nicht selbst nach Kirchheim kommen und das Spektakel verfolgen kann, dem bietet unser Liveblog Bilder, Videos und kleine Geschichten rund um das größte Treffen für historische Flugzeuge auf dem europäischen Festland.