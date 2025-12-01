Flugzeugkalender: Zwölf Klassiker für 2026

Ob Hangar, Werkstatt, Arbeitszimmer oder – Zustimmung der Chefin des Hauses vorausgesetzt – über dem Bett: ein großformatiger Flugzeugkalender darf im Bestand eines passionierten Piloten nicht fehlen. Und all jene, deren Herz vor allem für fliegende Oldtimer schlägt, finden im Wandkalender unseres Schwestermagazins "Klassiker der Luftfahrt" genau den richtigen Begleiter fürs Jahr 2026.

Philipp Prinzing, Chefredakteur des Magazins für Luftfahrtgeschichte, gilt als einer der besten Air-to-Air-Fotografen weltweit. Seit vielen Jahren setzt er historische Jagd- und Kampfflugzeuge genauso akribisch in Szene wie die kleinen Knattervögel, die von Piloten landauf, landab noch heute im Alltag geflogen werden. Und so sind die zwölf Motive im Kalender für 2026 auch ein Hommage an jene, die Luftfahrtgeschichte lebendig halten.