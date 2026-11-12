Safety Officer AOC und stellvertretender Safety Manager (w/m/d)

Wir glauben an die Kraft der persönlichen Begegnung. Darum ist unser neuer Campus in Oberpfaffenhofen zu 100 % Dein zukünftiger Arbeitsort. Moderne Office-Welten, flexible Meetingräume und die Nähe zum Einsatzgeschehen schaffen ein Umfeld, in dem Sie Kolleginnen und Kollegen wirklich kennenlernen und als Team zusammenwachsen. So leben wir unser Motto jeden Tag: United in Safety.

• Sicherheitsunterweisung – Du wirkst bei der Sicherstellung einer standardkonformen Sicherheitsschulung für das Personal mit, pflegst das Meldesystem für Unfälle, Zwischenfälle und Vorkommnisse und wertest die eingegangenen Meldungen zur Verbesserung der Sicherheitsprozesse aus.

• Gefahrenerkennung – Du erkennst potenzielle Gefahren, analysierst und bewertest Risiken und leitest daraus geeignete Maßnahmen zur Risikominderung ab. Du begleitest die Umsetzung dieser Maßnahmen und überwachst deren Wirksamkeit gemäß den Vorgaben des Sicherheitsaktionsplans.

• Sicherheitsmaßnahmen – Du überprüfst die Effektivität bestehender Sicherheitsmaßnahmen und ermittelst relevante Sicherheits- und Betriebskennzahlen. Zusätzlich wirkst Du bei der Organisation und Vorbereitung der Sitzungen des Safety Review Boards mit. Du sorgst für die Durchführung von Risikobewertungen im Rahmen des Management of Change sowie von Safety Risk Evaluations, um potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen abzuleiten.

• Dokumentation – Du verteilst sicherheitsrelevante Informationen, untersuchst und dokumentierst innerbetriebliche Vorfälle und wirkst in Safety Action Groups mit bzw. leitest diese bei Bedarf.

• Verantwortlichkeiten – Du wirkst mit bei der Sicherstellung der regulatorischen Anforderungen gemäß ORO.GEN.200 a) Nr. 3 und 6, ORA.GEN.200 a) Nr. 3 und 6 sowie CAMO.A.200 a) Nr. 3, indem Du die Umsetzung und Durchführung des Safety-Management-Systems (SMS) koordinierst und unternehmensweite Sicherheitsmaßnahmen abstimmst und begleitest. Zudem vertrittst Du den Safety Manager und unterstützt im Sicherheitsmanagement.

• Befugnisse – Du bist verantwortlich für die Durchführung fachbereichsübergreifender innerbetrieblicher Untersuchungen bei sicherheits- und flugsicherheitsrelevanten Vorkommnissen gemäß Managementhandbuch sowie für die luftrechtliche Vertretung des Safety Managers. Darüber hinaus hast Du Einsicht in Berichte und Stellungnahmen bzgl. sicherheits- und flugsicherheitsrelevanten Vorkommnissen.

Dein Profil • Die Voraussetzungen stimmen – Du verfügst über eine technische Ausbildung oder ein technisches Studium, idealerweise im Bereich der Luftfahrt. Zudem erfüllst Du bestenfalls die Anforderungen eines Safety Managers Flugbetrieb (w/m/d) gemäß Verordnung (EU) 965/2012 AMC1 ORO.GEN.200(a)(1), GM1 ORO.GEN.200(a)(1) und Nfl_2-274-16, Safety Manager ATO gemäß Verordnung (EU) 1178/2011 ORA.GEN.200 sowie AMC1 ORA.GEN.200(a)(1) und Safety Manager CAMO gemäß Verordnung (EU) 1321/2014 CAMO.A.305(c), AMC1 CAMO.A.305(c), GM3 CAMO.A.305(g) und NfL 2-575-20. Darüber hinaus hast Du Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit Sicherheitsmanagementsystemen einschließlich der Überwachung der Einhaltung von Vorschriften und ICAO Anhang 19. Idealerweise verfügst Du über Kenntnisse oder eine Zusatzausbildung in den Bereichen Notfallmanagement, Transport von gefährlichen Gütern und Human Factors.

• Berufserfahrung / Know-how – Du hast Erfahrung im Safety- und Compliance-Management und setzt Dich aktiv für die Förderung einer positiven Sicherheitskultur ein. Zusätzlich kennst Du die Techniken der Sicherheitsuntersuchung und der systematischen Ursachenermittlung. Du bist sicher im Umgang mit der Verwaltung, Erfassung, Zusammenstellung und Verarbeitung von Daten und nutzt diese gezielt für weiterführende Analysen und die kontinuierliche Verbesserung von Sicherheitsprozessen.

• Kommunikation – Du überzeugst durch hohe Kommunikationsstärke und ein sicheres Auftreten. Deutsch und Englisch beherrschst Du fließend in Wort und Schrift.

• Was Dein Profil abrundet – Du gehst Herausforderungen mit einem klaren Blick für Lösungen an und überzeugst durch Deine strukturierte sowie analytische Arbeitsweise. Dabei arbeitest Du eigenverantwortlich, trittst sicher auf und kommunizierst auf Augenhöhe. Deine Bereitschaft zu Dienstreisen, Dein Durchsetzungsvermögen und Dein ausgeprägtes Sicherheitsbewusstsein ergänzen Dein Profil.

Wir bieten • Job-Ticket und Job-Rad – Du willst immer mobil sein? Mit dem ABO-Job und dem Deutschland-Ticket haben wir gleich zwei Tickets, die speziell für unser Unternehmen entwickelt wurden und Dir besondere Ermäßigungen im öffentlichen Personenverkehr bieten. Oder doch lieber selbst fahren? Dann lease Dein Wunschfahrrad oder E-Bike über uns und profitiere von attraktiven finanziellen Vorteilen.

• Unternehmenseigene Barista – Cappuccino, Espresso und Co. aus einer original italienischen Espressomaschine. Dazu gibt es leckere Snacks und mittags ein wechselndes Tagesgericht. Die Cafeteria und ihr großzügiger Außenbereich laden zum Verweilen, Beobachten und Austauschen ein. Ein Besuch lohnt sich immer!

Das ist nur eine kleine Auswahl der Vorteile, die wir unseren Mitarbeitenden bieten. Die komplette Übersicht findest Du auf unserer Seite zu unseren Leistungen und Benefits. Bitte beachte, dass die einzelnen Angebote je nach Standort und Position variieren können.

Der ADAC steht für Chancengleichheit und bietet allen Bewerbenden, insbesondere Menschen mit Behinderung (Schwerbehinderung / Gleichstellung), die bestmöglichen Erfolgschancen. Die Individualität der Mitarbeitenden – unabhängig von Alter, Aussehen, Herkunft, Glauben, Geschlecht, sexueller Orientierung oder persönlichen Einschränkungen – ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmenskultur des ADAC.

Dein Kontakt Falls Du Rückfragen hast, kontaktiere bitte das ADAC-Bewerbermanagement unter 089 7676 4111 oder nutze unser Kontaktformular.

Für Rückfragen halte bitte die Job-ID 16649 bereit.

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