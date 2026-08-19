Flughafen Paderborn/Lippstadt: Sachbearbeiter (m/w/d) für die Luftaufsicht

Arbeitgeber: Bezirksregierung Münster

Entgeltgruppe 10 Teil I Entgeltordnung zum TV-L

Bewerbungsfrist 13.09.2026

Beginn 01.12.2026 / 01.01.2027 / 01.04.2027

Wir für die Region! Wir vertreten die NRW-Landesregierung im Münsterland und in der Emscher-Lippe-Region und planen die regionale Entwicklung in den Bereichen Wirtschaft, Umwelt, Schule, Kultur, Gesundheit, Städtebau, Verkehr und Sicherheit. Unsere etwa 1.800 Mitarbeitenden bieten einen umfangreichen Service für Unternehmen, Kommunen und Verbände. Damit tragen sie Mitverantwortung für das Wohl von 2,6 Millionen Menschen in unserer Region.

Ihr neues Dezernat Im Bereich des Luftverkehrs nimmt das Dezernat 26 der Bezirksregierung Münster für den gesamten westfälisch-lippischen Landesteil (Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold und Münster) die Aufgaben der Luftfahrtverwaltung in Nordrhein-Westfalen wahr. Die Luftaufsicht gliedert sich in die überörtliche Luftaufsicht bei der Bezirksregierung Münster und die örtliche Luftaufsicht, die in den Luftaufsichtsstellen der Flughäfen Münster/Osnabrück, Dortmund, Paderborn-Lippstadt und Siegerland angesiedelt ist.

Möchten Sie dazu beitragen, dass der Luftverkehr sicher bleibt? Dann unterstützen Sie unser Dezernat 26 als

Sachbearbeiterin/ Sachbearbeiter für die örtliche Luftaufsicht

am Flughafen Paderborn/Lippstadt

Das sind Ihre Aufgaben: Sie sind zuständig für die Durchführung der örtlichen Luftaufsicht an den Flughäfen im gesamten Landesteil Westfalen. Ihre Zuständigkeit erstreckt sich dabei auf den Betrieb des Flughafens und der Luftfahrzeuge sowie auf das Luftfahrtpersonal auf dem jeweiligen Flughafen.

Sie erlassen Verfügungen und ergreifen Maßnahmen, die notwendig und zweckmäßig sind, um Gefahren für die Sicherheit des Luftverkehrs sowie die öffentliche Sicherheit oder Ordnung in der Luftfahrt abzuwehren. Der Einsatz in den Luftaufsichtsstellen erfolgt regelmäßig im Schichtdienst (Früh- und Spätdienste sowie an Wochenenden und Feiertagen).

Das bringen Sie mit: eine abgeschlossene Berufsausbildung, möglichst im technischen Bereich.

luftfahrttechnisches Wissen, das auf der Basis eines Luftfahrerscheins und luftfahrttechnischer Berechtigungen erworben wurde

die erfolgreiche Teilnahme an der Ausbildung zum Erwerb des Luftfahrerscheines PPL-A und/ oder SEP.

im besten Fall den Besitz einer Lizenz für Berufsflugzeugführer oder umfassende Kenntnisse und praktische Erfahrungen in der Vorbereitung gewerblicher Flüge (einschließlich aller dazu erforderlichen Berechnungen, wie z.B. Start- und Landestrecke, Ausweichflugplatz, Kraftstoffkalkulation, Beladung der Luftfahrzeuge, Flugdienst- und Ruhezeiten).

ein allgemeines Sprechfunkzeugnis für den Flugfunkdienst (AZF).

Kenntnisse der englischen Sprache (fließend in Wort und Schrift).

ein höfliches, souveränes Auftreten verbunden mit einer klaren und respektvollen Kommunikation.

eine ausgeprägte Organisationskompetenz, Kooperations- und Integrationsfähigkeit sowie die Fähigkeit, im Team zu arbeiten.

die Fähigkeit, sich schnell in neue Sachgebiete einzuarbeiten sowie einen kundenorientierten und eigenständigen Arbeitsstil.

einen routinierten Umgang mit gängigen Office-Programmen wie Outlook, Excel und Word.

eine gesundheitliche Konstitution, die dauerhaft eine Teilnahme am Schichtdienst gewährleistet. Zudem erfordert die Tätigkeit zu ca. 50 % der Arbeitszeit, dass der Beschäftigte geht oder steht.

einen PKW-Führerschein und die Bereitschaft und Fähigkeit zur Durchführung von Dienstfahrten und Dienstreisen

die Bereitschaft zur Teilnahme an Fortbildungsmaßnahme. Hinweis: Die notwendige fachbezogene Einarbeitung und Fortbildung werden vor dem Einsatz bei der Bezirksregierung am Standort in Münster durchgeführt. Aufgrund der Tätigkeit im Sicherheitsbereich ist eine Sicherheitsüberprüfung der/des Beschäftigten zwingende Voraussetzung für die Wahrnehmung der Tätigkeit.

Darauf können Sie sich freuen: Wir bieten Ihnen einen unbefristeten, sicheren Arbeitsplatz mit abwechslungsreichen Tätigkeiten in einem Top-Team. Die Eingruppierung erfolgt in der Entgeltgruppe 10 Teil I EntgO zum TV-L.

Sie möchten lieber in Teilzeit arbeiten? Auch das ist bei uns flexibel ab einem Teilzeitanteil von mindestens 80 % der regelmäßigen Arbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigungsverhältnisses möglich.

Bei uns kommen Sie beruflich voran. Dafür sorgen wir mit umfangreichen Schulungen und Fortbildungen zu Ihrem Aufgabengebiet.

Lernen Sie unser betriebliches Gesundheitsmanagement mit attraktiven Angeboten und eigenen Betriebssportgruppen kennen.

Genießen Sie bis zu 30 Urlaubstage und profitieren Sie von einer betrieblichen Zusatzversorgung (VBL). Sind Sie bereit, sich mit Kompetenz und Engagement für die örtliche Luftaufsicht einzusetzen?

Dann bewerben Sie sich bis zum 13.09.2026 per E-Mail an ausschreibungen@brms.nrw.de.

Bitte fassen Sie Ihre Unterlagen einschließlich des Bewerbungsschreibens in chronologischer Reihenfolge in einer PDF-Datei zusammen.

Ihre Fragen zur ausgeschriebenen Stelle beantwortet Ihnen Ihr Ansprechpartner Thomas Schelenz aus dem Fachdezernat, Tel. 0251 411-1690 oder per Mail an thomas.schelenz@brms.nrw.de.

Sie möchten etwas zum Bewerbungsverfahren wissen? Wenden Sie sich an Silvia Doerfert aus dem Personaldezernat, Tel. 0251 411-1906 oder per Mail an silvia.doerfert@brms.nrw.de.

Besondere Hinweise Das Land Nordrhein-Westfalen fördert die berufliche Entwicklung von Frauen. Bewerbungen von Frauen werden daher besonders begrüßt. In Bereichen, in denen Frauen noch unterrepräsentiert sind, werden sie nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes NRW bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person des Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Bewerbungen schwerbehinderter Menschen und diesen gleichgestellten Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX sind erwünscht.

Die Ausschreibung richtet sich ausdrücklich auch an Menschen mit Einwanderungsgeschichte.

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.

Datenschutz Im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung und einem möglichen Beschäftigungsverhältnis werden von Ihnen personenbezogene Daten erhoben. Bitte beachten Sie hierzu folgende Datenschutzhinweise: