Flugbetriebsinspektor ADR mit Pilotenlizenz in Niedersachsen - NLStBV

In der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) ist im zentralen Geschäftsbereich 4 in Hannover im Dezernat 42 "Luftverkehr" zum nächstmöglichen Zeitpunkt der Arbeitsplatz als

Flugbetriebsinspektor ADR mit Pilotenlizenz (w/m/d)– 4251 –Entgeltgruppe E 12 TV-L

unbefristet zu besetzen.

Was Sie erwartet:

Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen: Genehmigung / Zertifizierung der Anlage, des Betriebs sowie Änderung der Flughäfen Hannover-Langenhagen und Braunschweig-Wolfsburg inkl. den Anbietern von Vorfeldmanagement- und Bodenverkehrs-Dienstleistungen an diesen Flughäfen,

Aufsicht im Rahmen regelmäßiger luftfahrttechnischer Audits und Inspektionen an den Verkehrsflughäfen im Zuständigkeitsbereich mit Vor- und Nachbereitung,

Entgegennahme und Auswertung von Meldungen und Informationen einschließlich sofortiger Reaktion auf Sicherheitsprobleme und die Umsetzung geeigneter Sicherheitsmaßnahmen,

Veröffentlichung relevanter Texte im Luftfahrthandbuch (AIP), den Notice to Airmen (NOTAM) und den Nachrichten für Luftfahrer (NfL),

Zusammenarbeit mit anderen Ländern / Bund-Länder-Arbeitsgruppen und Teilnahme an Audits und Inspektionen an Flugplätzen in den Bundesländern Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Ihre fachliche Qualifikation: Besitz mindestens einer aktiven Teil-FCL-Pilotenlizenz (mindestens PPL A) sowie die Bereitschaft der Aufrechterhaltung ist zwingend erforderlich,

Fachkenntnisse im Internationalen Luftverkehrsrecht (ICAO), im Europäischen Luftverkehrsrecht (EASA) und im Nationalen Luftverkehrsrecht (bspw. LuftVG, LuftVO, LuftVZO, LLVO) sind erforderlich,

vertiefte Kenntnisse in dem Bereich Motorflug sind erforderlich,

der Besitz eines Führerscheins der Klasse B oder vergleichbar wird vorausgesetzt,

sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift (vergleichbar mindestens Sprachniveau B1) werden vorausgesetzt,

mehrjährige Berufserfahrung im Fachgebiet des Luftverkehrsrechts, vorzugsweise bei einer Luftfahrtbehörde ist von Vorteil,

Grundkenntnisse des allgemeinen Verwaltungsrechts sind wünschenswert,

Erfahrungen im Bereich Management eines Flughafens sind erforderlich,

Kenntnisse in Management-Systemen und/oder Auditverfahren sind erforderlich,

Kenntnisse über die Infrastruktur sowie dem Flugbetrieb eines internationalen Flughafens sind erforderlich. Ihre persönliche Qualifikation: Verantwortungsbewusstsein und Durchsetzungsvermögen,

Selbstständigkeit und Eigeninitiative,

Team- und Kommunikationsfähigkeit,

Konfliktfähigkeit und Einfühlungsvermögen,

die Bereitschaft zur Wahrnehmung von Dienstreisen sowie zur gelegentlichen Wochenendarbeit wird vorausgesetzt. Was wir Ihnen bieten: Beschäftigungsumfang in Vollzeit,

attraktiver Arbeitsplatz mit der Möglichkeit der persönlichen Entwicklung,

Entgeltgruppe E 12 TV-L,

flexible Arbeitszeiten (Funktionszeit) im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten,

die Möglichkeit, evtl. anfallende Mehrarbeitsstunden mit Freizeit auszugleichen,

eine zusätzliche Altersvorsorge über die VBL für Arbeitnehmer (w/m/d),

eine jährliche Sonderzuwendung gem. TV-L,

30 Tage jährlich Erholungsurlaub,

Möglichkeiten der Telearbeit sowie des mobilen Arbeitens. Der Dienstort ist Hannover.

Es handelt sich um einen teilzeitgeeigneten Vollzeitarbeitsplatz.

Durch flexible Arbeitszeiten und familienorientierte Arbeitszeitmodelle unterstützen wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die NLStBV hat sich im Rahmen des audit berufundfamilie® zertifizieren lassen.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt, soweit nicht in der Person der anderen Bewerber (w/m/d) liegende Gründe von größerem rechtlichem Gewicht entgegenstehen. Eine Schwerbehinderung / Gleichstellung bitten wir zur Wahrung Ihrer Interessen bereits in der Bewerbung mitzuteilen und entsprechend nachzuweisen.

Die NLStBV strebt in allen Bereichen und Positionen an, Unterrepräsentanzen im Sinne des Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetzes (NGG) abzubauen. Daher sind im Falle einer Unterrepräsentanz in den Bereichen der Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe Bewerbungen des jeweils unterrepräsentierten Geschlechts besonders erwünscht und können nach Maßgabe des § 13 NGG bevorzugt berücksichtigt werden. Im Bereich der Entgeltgruppe EG 12 TV-L sind Frauen unterrepräsentiert.

Die Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten sind willkommen. Für Ihre Tätigkeit bei der NLStBV ist es erforderlich, dass Sie die deutsche Sprache sicher in Wort und Schrift beherrschen (vergleichbar mindestens Sprachniveau C1).

Zu Zwecken der Durchführung des Bewerbungsverfahrens werden personenbezogene Daten gespeichert. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Ihre aussagefähige Bewerbung richten Sie bitte – unter Beifügung aussagekräftiger Unterlagen bzw. ggf. mit einer Einverständniserklärung zur Einsichtnahme in Ihre Personalakte – bis zum 9. Oktober 2026 unter Angabe des Stichpunktes "4251 ZGB" an die

Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Göttinger Chaussee 76 A30453 Hannover

Bewerbungen sind auch per E-Mail an bewerbungen@nlstbv.niedersachsen.de möglich. Digitale Bewerbungsunterlagen sind als PDF-Dokument zu übersenden.

Fachliche Auskünfte erteilt Ihnen Aljoscha Hergesell, Telefon (0511) 3034-2502. Allgemeine Auskünfte zum Ausschreibungsverfahren erhalten Sie von Claudia Kuhnert, Telefon (0511) 3034-2123.